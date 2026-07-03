Ordenan la detención de un subcomisario denunciado por abuso sexual y hostigamiento a policías en Florencio Varela

La Justicia ordenó la detención de un subcomisario de la Policía Bonaerense que se desempeñaba en la Comisaría 5ta de Florencio Varela, acusado de abuso sexual, amenazas y hostigamiento sistemático contra tres efectivas de la fuerza, en el marco de la Causa 1302-009219-22 que tramita en la UFI N° 4 de Florencio Varela.

Durante años tuvieron que sostener una doble carga: la del uniforme que las exponía todos los días frente a un superior, y la del silencio que ese mismo uniforme parecía imponerles. C., J. y L. son tres efectivas de la Policía Bonaerense que se animaron a romper ese silencio y denunciar a su superior jerárquico por abuso sexual, amenazas y hostigamiento sistemático.

Ese paso, dado hace ya un tiempo, tuvo esta semana una respuesta judicial: la Justicia ordenó la detención del subcomisario I., quien se desempeñaba en la Comisaría 5ta de Florencio Varela y era señalado como responsable de los hechos denunciados por las tres mujeres.

La causa tramita en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 4 de Florencio Varela. El hecho había tenido amplia repercusión en medios locales, provinciales y nacionales cuando trascendió la denuncia original. Infosur ya había dado cuenta de este caso en el 2022.

Según se desprende de la causa, las denunciantes no solo debieron atravesar los episodios de violencia, sino también las presiones, persecuciones y represalias propias de la asimetría de poder que impone la estructura jerárquica de la fuerza. Una de ellas había relatado públicamente los hechos meses atrás, según consignó en su momento El Radar del Sur.

«Hoy es un día histórico. Mis clientas han enfrentado un proceso sumamente desgastante y un hostigamiento constante por animarse a denunciar a un superior. Esta detención demuestra que el rango no es un escudo para la impunidad», señaló la abogada patrocinante de las denunciantes, Sandra Beatriz Massimino.

Para la letrada, el caso trasciende el expediente judicial: «este caso quiebra un pacto de silencio histórico. A partir de hoy, muchas mujeres que integran las fuerzas de seguridad y que son víctimas de abusos de poder y violencia machista en sus lugares de trabajo sabrán que pueden alzar la voz sin miedo. Es un triunfo de la participación equitativa y del derecho a ejercer la profesión libres de violencias», agregó.

La causa continúa su trámite en la fiscalía de Florencio Varela.