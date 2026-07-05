Quién es el subcomisario detenido en Florencio Varela y de qué lo acusan

Leandro Omar Infante fue detenido esta semana en Florencio Varela, acusado de abusar sexualmente de al menos cuatro efectivas de la Policía Bonaerense entre 2018 y 2022, mientras se desempeñaba al frente de dos dependencias policiales. Un repaso por la causa que lo tiene tras las rejas.

Durante casi dos décadas fue una autoridad puertas adentro de la Bonaerense: primero como oficial principal en un destacamento de Villa España, después como titular de la Comisaría 5ta de Florencio Varela. Puertas afuera, para el resto de la fuerza, era el subcomisario Infante. Puertas adentro, según la Justicia, era otra cosa.

Como ya había informado Infosur, la Justicia ordenó esta semana su detención tras años de denuncias que se fueron acumulando en el expediente. La causa que hoy lo tiene tras las rejas no nació de un solo hecho ni de una sola denunciante. Se fue construyendo con el correr de los años, a medida que distintas mujeres que trabajaron bajo su mando se animaron, una por una, a contar lo mismo: que el subcomisario abusaba de su jerarquía para acosar y abusar sexualmente de sus subordinadas.

La primera denuncia que la Justicia logró reconstruir se remonta a 2018, cuando I. todavía era oficial principal en el Destacamento Policial Villa España. Según el expediente, encerró con llave a una subordinada en su oficina y, mientras la amenazaba veladamente, le exhibió su arma reglamentaria. Ese hecho quedó asentado en una causa que hoy tramita «por cuerda», unida al expediente principal.

El resto de los episodios que le atribuyen ocurrieron ya en Florencio Varela, entre 2021 y 2022, cuando Infante comandaba la Comisaría 5ta. Ahí, de acuerdo a la resolución judicial, está acusado de abusar de al menos tres efectivas más que se desempeñaban en la misma dependencia: las manoseó, las besó contra su voluntad, y en al menos un caso —según detalla el expediente— llegó al acceso carnal en reiteradas oportunidades.

No era la primera vez que el nombre de un jefe policial de la zona quedaba envuelto en una denuncia de este tipo. Meses atrás, Infosur había dado cuenta de otro caso similar dentro de la misma fuerza, lo que había encendido las alarmas sobre un patrón que excede a un único responsable.

Lo que hace de este caso algo distinto es la cantidad de víctimas y el patrón que la Justicia cree identificar: siempre subordinadas directas, siempre en el propio lugar de trabajo, siempre aprovechando la asimetría de poder que da el rango. Un patrón que, según sus abogadas, se sostuvo durante años gracias al silencio que impone la estructura jerárquica de la fuerza.

La fiscal de la UFI N° 4 de Florencio Varela, María Nuria Gutiérrez, reunió declaraciones testimoniales, informes victimológicos y capturas de conversaciones antes de pedir la detención. El juez de Garantías N° 6, Diego Agüero, reconocido por su trabajo con perspectiva de género, hizo lugar al pedido esta semana y ordenó además el secuestro del teléfono celular del subcomisario.

Infante permanece detenido mientras avanza la instrucción de la causa.