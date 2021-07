Coronavirus: vacunaron en estación de trenes de Varela

El mandatario comunal de Florencio Varela -Andrés Watson- monitoreó el funcionamiento de la posta sanitaria para la inmunización contra el Covid-19 dispuesta en la estación férrea del casco céntrico: una nueva iniciativa de inoculación masiva sin turno previo. De esta manera, Watson siguió de cerca cómo vacunaron en la estación de trenes de Varela.

“Esta acción fue el resultado de un trabajo en equipo. Municipio, Provincia y Nación con un objetivo en común: llegar a toda la ciudadanía”, expresó Watson tras recorrer el circuito preparado para el ingreso al tráiler donde administraban las dosis.

El titular en el Ejecutivo local celebró un alcance de 194.000 personas vacunadas con el primer componente y 44.000 con el segundo en el distrito. Además, recordó que los diez centros distribuidos en diferentes puntos de la comuna funcionaron “en simultáneo con total normalidad”.

Por último, el Alcalde remarcó que el operativo en la Estación, que comenzó ayer, “atendió en su primer día a 400 varelenses que recibieron su aplicación”.

Estipularon la permanencia del puesto durante toda la semana con un horario de atención de 14 a 19hs, donde solicitar la inoculación los mayores de 35 años o de 18 con patologías previas, así como también embarazadas, personal de salud, establecimientos educativos y fuerzas de seguridad.

Acompañó al Jefe de Estado municipal el secretario de Salud, Rubén Trepichio.

Una dosis de esperanza contra la pandemia



“Justo me había anotado y se me rompió el celu”, contó Tamara que viajó desde San Eduardo tras enterarse de la campaña. “Es una tranquilidad total tener al menos la primera. Un gran paso”, agregó.

Del barrio San Nicolás, Paola de 43 años aseguró: “Me había anotado, pero no me llegó el turno. Hoy no debía trabajar entonces aproveché para venir”. “Muy contenta con esta posibilidad y sin haber sido citados”, sumó. “Gracias al Intendente que se preocupa mucho por todos”, cerró.

Daniel Felipe de 41 años se dirigió hasta la plaza San Juan Bautista, donde colocaron otro puesto sanitario. Tras ser inoculado, el vecino reveló con emoción: “Hace poco perdí a mi hermano por el Covid-19. Por eso, tomé la decisión de vacunarme”. El hombre manifestó sentirse “más tranquilo” a la vez que ponderó la organización: “Todo muy rápido y ordenado”.

Hasta allí también concurrió Eduardo Rivero de Santa Rosa quien detalló: “Tenía turno en Villa San Luis, pero justo me tocó viajar a Rosario”. Empleado en una empresa transportista, el joven destacó el valor de estar inmunizado. “Alivia un montón”, reveló.