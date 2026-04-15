Un anillo con imanes que promete reducir el estrés y mejorar el sueño: qué dice la ciencia

La marca argentina Atmósfera lanzó un accesorio de magnetoterapia que combina cuatro imanes

posicionados sobre puntos de acupresión. Más de 9 de cada 10 usuarias reportaron mejoras en

concentración, descanso y calma. Los estudios científicos avalan parte de sus beneficios, aunque

también advierten sobre resultados contradictorios.

Una empresa argentina de bienestar comercializa desde este año un anillo con cuatro imanes integrados que, según sus responsables, actúa sobre puntos de acupresión para reducir el estrés, mejorar la circulación y favorecer el descanso. El producto, llamado Anillo Atmósfera, se vende de manera exclusiva a través de su tienda online y acumula testimonios positivos entre sus compradoras.

El accesorio aplica dos disciplinas con trayectoria en la medicina alternativa: la acupresión —estimulación de puntos específicos del cuerpo sin agujas— y la magnetoterapia, que utiliza campos electromagnéticos para intervenir sobre procesos biológicos. Ambas cuentan con respaldo científico parcial, aunque los especialistas advierten que la evidencia sigue siendo heterogénea.

Qué es la magnetoterapia y qué dice la investigación.

La magnetoterapia es una práctica terapéutica que emplea campos magnéticos estáticos o pulsados para estimular tejidos y sistemas del organismo. Según una revisión publicada en Medical Radiology and Radiation Safety (2018), sus aplicaciones documentadas incluyen el alivio del dolor articular, la reducción del insomnio y el tratamiento de cefaleas tensionales y migrañas. [9]

Otro estudio, publicado en Spectrochimica Acta (2023), analizó la relación entre campos magnéticos de baja intensidad y el alivio del dolor asociado a la fibromialgia, encontrando resultados positivos en pacientes evaluados durante el tratamiento. [10]

Cómo funciona el producto El Anillo Atmósfera tiene cuatro imanes posicionados estratégicamente sobre puntos de acupresión del dedo.

La marca sostiene que esta combinación actúa de forma continua y silenciosa a lo largo del día, sin requerir ninguna rutina adicional por parte de quien lo lleva puesto.

Según la empresa, los beneficios apuntan a tres áreas: mejora de la circulación sanguínea y el

metabolismo, promoción del descanso reparador y alivio de tensiones y dolores. El anillo se usa tanto durante el día como durante la noche.

La combinación de imanes y puntos de acupresión tiene antecedentes en la investigación. Un estudio publicado en IEEE Transactions on Magnetics (2017) evaluó el efecto de la estimulación magnética sobre puntos de acupuntura y encontró influencia sobre la red cerebral vinculada a la regulación del sistema nervioso. [7]

Los datos de las usuarias La marca relevó la experiencia de sus compradoras en tres escenarios de uso y publicó los resultados en su sitio web. Los números son contundentes, aunque provienen de la propia empresa y no de un estudio clínico independiente.

El 92% de las usuarias que lo usaron durante el trabajo o el estudio reportó mayor enfoque y menos distracciones. El 88% lo usó en momentos de meditación o pausa y dijo sentirse más calma y centrada. Y el 91% que lo utilizó por las noches afirmó conciliar el sueño más rápido y despertarse más descansada.

«Menos estrés, más equilibrio» es el lema que resume la propuesta de la marca. El anillo está disponible en tres terminaciones —Oro Rosa, Dorado y Negro— y su precio es de $39.990 ARS, con envío gratis en compras que superen los $60.000.

Un mercado en expansión

El Anillo Atmósfera no surge en el vacío. El mercado global de dispositivos magnéticos portátiles de bienestar creció de manera sostenida en los últimos años, impulsado por el aumento de los diagnósticos de ansiedad y los trastornos del sueño.

La tendencia se inscribe en un movimiento más amplio de «joyería funcional»: accesorios que combinan estética con algún tipo de efecto sobre el bienestar del usuario. En Argentina, el segmento wellness de ecommerce viene expandiéndose desde la pandemia, cuando el cuidado de la salud mental se instaló como prioridad en los hábitos de consumo.

Los avances en magnetoterapia también apuntan en esa dirección. La terapia PEMF (campos

electromagnéticos pulsados) viene ganando respaldo clínico en el manejo del dolor, la curación ósea y la recuperación postoperatoria, lo que da un marco científico más amplio a los dispositivos de uso cotidiano.

REFERENCIAS CIENTÍFICAS

[7] Fu L, Xu G, Yu H. Efecto de la estimulación magnética transcraneal de puntos de acupuntura en la red cerebral. IEEE Transact Magnet. 2017;53:0–4.

[9] Markov MS. Campos electromagnéticos en la biosfera: beneficios y riesgos. Med Radiol Radiat Saf. 2018;63:63–75.

[10] Mahmoud SS et al. Posible papel de los componentes sanguíneos en el alivio del dolor en fibromialgia con campo magnético.

Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2023;284:121795.

[14] Ko MJ, Hong H et al. Nanopartículas magnéticas multifuncionales para imágenes y terapia. Adv NanoBiomed Res. 2022;2:0.



Redacción / Salud & Bienestar

El producto puede adquirirse en www.tiendaatmosfera.com. Consultas al +54 11 7083-4984.