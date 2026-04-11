Encuentro sindical en Quilmes: llamado a la unidad del peronismo en defensa de los trabajadores



En un contexto marcado por las políticas del Gobierno nacional y su embate sobre los derechos y garantías de los trabajadores, se llevó a cabo un encuentro entre el Secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, Roberto “Mata” Rodríguez, y el Secretario General de las 62 Organizaciones Peronistas, Rubén Luque.



Durante la reunión, ambos dirigentes analizaron la situación actual del movimiento obrero y coincidieron en la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo como herramienta fundamental para la defensa de los intereses de los trabajadores.



Asimismo, destacaron el rol estratégico del movimiento obrero organizado en la construcción de una agenda común que permita alcanzar objetivos a mediano y largo plazo, subrayando la importancia de la articulación política y sindical frente a los desafíos actuales.