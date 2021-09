¿Cómo se puede obtener financiación?

Puede obtener múltiples opciones de financiamiento en Argentina en línea, ya que incluso puede solicitar préstamos sin que importe tener Veraz negativo, es decir, encontrarse registrado en Equifax.

En primer lugar, debe saber que si ha incumplido alguna vez con su pago o si ha sido informado como deudor, el banco no le dará estos productos financieros.

Esto se debe a que la política de riesgos del banco no le permite prestar a quienes tienen un score negativo, por lo que no son una opción.

Sin embargo, a pesar de esta situación, existen otras formas de conseguirlas gracias a las plataformas fintech disponibles en la actualidad, ya que pueden aceptar tu solicitud aunque tengas el informe veraz negativo. Las fintechs tienen sus propios sistemas para evaluar los riesgos de los solicitantes, lo que les permite operar de una manera diferente y más flexible que los bancos.

Incluso puede utilizar la plataforma como una herramienta de evaluación comparativa para obtener la mejor oferta del mercado para solicitar un préstamo con Veraz que se adapte a sus necesidades, ya sea el monto de la solicitud o los términos de reembolso. En general, este tipo de plataformas requieren que complete formularios que contienen diversa información básica para buscar sus productos financieros.

Debe ingresar la cantidad que necesita y su información personal y asegurarse de que toda la información sea correcta antes de realizar la búsqueda. A continuación, tendrás que esperar unos segundos a que la plataforma encuentre la oferta que mejor cumpla con estas especificaciones. Luego te mostrará cada uno de ellos para que puedas compararlos y elegir el que más te convenga, iniciando así el proceso de solicitud de préstamo.

¿Cuáles son las ventajas de este tipo de préstamos?

La principal ventaja es que no tendrán en cuenta tu morosidad negativa a la hora de conceder el préstamo, por lo que te sentirás seguro y dispondrás de los fondos que necesitas para cubrir tus necesidades económicas. Sin embargo, podemos mencionar otras ventajas que vale la pena conocer, como son:

1) Fácil y rápido

De igual forma, puedes gestionar todo el proceso a través de Internet, por lo que no necesitas acudir a una sucursal para tramitar los préstamos, solo necesitas una conexión a Internet y una computadora, ya sea un teléfono móvil o un computadora.

2) Diferentes opciones

Como se mencionó anteriormente, existen varias ofertas en el mercado. Esto le permite obtener los productos financieros que mejor se adapten a sus necesidades.

3) Monto mayor

En general, al principio, la institución te otorgará un monto bajo de préstamo Veraz, especialmente si estás en los niveles 3, 4 y 5 y has ingresado recientemente a Veraz. El propósito de esto es protegerse, pero también intentan determinar si pagará la tarifa establecida para que puedan proporcionarle una cantidad mayor en el futuro. Por esta razón, las instituciones financieras en línea le permiten crear su propio historial crediticio.

4) Salir de sus deudas

Puede utilizar estos préstamos para pagar las deudas que eventualmente lo llevaron a Veraz. Aunque parezca, no es tan difícil salir del Informe Veraz, pero hay que tener cuidado y asegurarse de poder pagar todas las cuotas acordadas. Un método más seguro es utilizar el simulador de cuotas, donde puede ingresar la cantidad que desea pedir prestada para ver si puede pagar la cantidad estimada cada mes hasta que el préstamo se pague en su totalidad.