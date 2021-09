¿Cómo hizo? Un auto “voló” y quedó arriba de una parada de colectivos

No ocurrió en Florencio Varela, ni Quilmes, ni Berazategui. Ni en ningún partido del Conurbano. Pero, pudo haber sido. Este insólito accidente vial, difícil de explicar desde la gravedad y el destino, ocurrió en San José, Entre Ríos. Un auto perdió el control y “voló” por el aire, a punto tal que quedó sobre la estructura de una parada de colectivo, a la vera de la ruta 14. El conductor resultó herido y fue hospitalizado.

El accidente, cuya foto final ya comenzó a inundar las redes sociales, ocurrió a la altura del ingreso a Colonia Hughes, en el departamento entrerriano de Colón.

Según informaron los portales de noticias locales Entre Ríos Ya y 03442, el Toyota Corolla negro circulaba de sur a norte cuando perdió el control por causas que todavía no se esclarecieron y quedó sobre la parada de colectivo, a la altura del kilómetro 148.

Emilio Piaggio, subjefe departamental de Policía de Colón, contó que el conductor del vehículo sufrió traumatismos varios, pero no corre riesgo de vida. “Fue trasladado de inmediato y podemos decir que tuvo un dios aparte. Al realizar esta maniobra, no impactó de lleno con la base de cemento. Sufrió varios traumatismos, pero está consciente y responde a las preguntas”, señaló, en diálogo con el canal El Once.

El oficial también reveló que el hombre accidentado es compañero suyo. Se trata de Luis Martín, comisario que presta servicio como jefe de dependencia de la comisaría San José.

Si bien todavía están investigando las causas del siniestro, Piaggio aseguró que el accidente ocurrió en momentos de intensa lluvia, a metros del ingreso a la curva. “El agua es un factor que pudo haber colaborado con el despiste”, agregó.

Dada la ubicación en que quedó el vehículo fue necesaria la ayuda de los bomberos de Colón para rescatar al conductor y trasladarlo al hospital San Benjamín de esa ciudad. Además, se hicieron presentes efectivos policiales, de la división criminalística y Gendarmería Nacional.