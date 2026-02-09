Pelea callejera en San Jorge: dos aprehendidos

Una pelea callejera entre varios hombres encendió las alertas en el barrio San Jorge, en Florencio Varela, y terminó con dos personas aprehendidas tras la intervención policial. El episodio ocurrió durante la noche y fue detectado por el sistema de monitoreo municipal, que permitió una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad.

Según informaron fuentes oficiales, el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) advirtió, a través de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, una riña en desarrollo sobre la intersección de las calles 535 y 538. De inmediato, se dio aviso al personal policial que patrullaba el sector.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de varios individuos involucrados en una confrontación física. Tras identificar a los participantes, procedieron a la aprehensión de dos hombres, quienes fueron trasladados a la dependencia correspondiente para las actuaciones de rigor.

Desde el Municipio señalaron que la intervención fue posible gracias al seguimiento en tiempo real desde el COM, herramienta clave para prevenir situaciones de violencia y asistir a las fuerzas de seguridad en los distintos barrios del distrito.

El hecho no dejó personas heridas de gravedad y quedó a disposición de la Justicia, que determinará los pasos a seguir. En tanto, desde el Ejecutivo local remarcaron la importancia de los operativos preventivos y del uso de tecnología aplicada a la seguridad ciudadana, especialmente en zonas con alta circulación vecinal.

El episodio se suma a los controles y acciones que se desarrollan de manera permanente en Florencio Varela, con el objetivo de desalentar hechos de violencia y reforzar la tranquilidad en los barrios.