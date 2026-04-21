Escándalo en Hudson Park: la Justicia habla de “banda”, dinero en efectivo y congela bienes

La causa judicial por el fideicomiso Hudson Park sumó un giro decisivo en la Justicia Federal de Quilmes. En el expediente 19947/2023, el juez Luis Antonio Armella dejó asentado que la investigación ya no se limita a irregularidades inmobiliarias: se analiza la posible existencia de una “organización o banda” vinculada a maniobras de lavado de activos.

El caso Hudson Park, con impacto en la zona de Hudson y Berazategui, se convirtió así en una investigación penal compleja que apunta a reconstruir el circuito del dinero detrás del emprendimiento.

Causa Hudson Park: qué investiga la Justicia

Según la resolución judicial, existen elementos que permiten sostener la hipótesis de delitos como:

lavado de activos

asociación ilícita

estafas reiteradas

desbaratamiento de derechos

La causa Hudson Park busca determinar cómo se habrían canalizado fondos a través del fideicomiso, utilizando estructuras societarias y operaciones inmobiliarias.

Cómo operaba el fideicomiso Hudson Park, según la Justicia

En el expediente se describe una estructura con roles definidos dentro del fideicomiso Hudson Park:

Administración: Real Estate Investment Fiduciaria S.A.

Real Estate Investment Fiduciaria S.A. Beneficiarias: Rolencmo S.A. y American Building Projects S.A.

Para la Justicia, estas empresas no actuaban de manera aislada, sino que formaban parte de un entramado con vínculos funcionales y económicos.

El análisis del fideicomiso Hudson Park apunta a determinar si estas sociedades fueron utilizadas para canalizar y distribuir fondos.

Dinero en efectivo y sin registros

Uno de los aspectos más delicados de la causa Hudson Park es el manejo del dinero.

Informes incorporados al expediente detectaron:

circulación de grandes sumas en efectivo

falta de registración contable

movimientos sin respaldo documental

uso limitado del sistema bancario

Estos elementos refuerzan la sospecha de una operatoria por fuera de los canales formales.

Empresas vinculadas y red societaria

La investigación también menciona otras firmas conectadas al esquema:

Petrokar S.A.

Janos

Tierra de Motores

El cruce de datos muestra que varias de estas sociedades comparten vínculos con personas que se repiten en distintas estructuras, lo que refuerza la hipótesis de una red organizada detrás del fideicomiso Hudson Park.

Ventas bajo sospecha en Hudson Park

Otro punto crítico es la posible comercialización de terrenos en Hudson Park incluso bajo medidas judiciales vigentes.

De confirmarse, esto implicaría la continuidad de operaciones pese a restricciones impuestas por la Justicia, lo que agrava la situación procesal de los involucrados.

Bienes inhibidos y prohibición de salida del país

En el marco de la causa Hudson Park, el juzgado federal dispuso:

inhibición general de bienes

prohibición de salida del país

restricciones para contratar o designar administradores

Las medidas alcanzan a empresarios y sociedades vinculadas al fideicomiso Hudson Park.

El foco de la causa: seguir la ruta del dinero

La investigación judicial sobre Hudson Park tiene un objetivo central: reconstruir el circuito financiero.

La Justicia busca establecer:

el origen de los fondos

su circulación dentro del fideicomiso Hudson Park

y su destino final

En ese camino, la causa Hudson Park se consolida como una de las investigaciones más relevantes en materia de delitos económicos en la región.