Arranque positivo para el sector agropecuario

Sin embargo, la carne bovina no es la única en traer buenas noticias. El interés en desarrollar la producción de búfalo en nuestro país obtiene cada vez mayor importancia. Con la implementación de la ley 27.076, que tiene como objetivo impulsar la producción bubalina, el sector está experimentando un crecimiento nunca antes visto . Tratándose de un animal con alta capacidad de resistencia, su potencial se hace evidente.

En cuanto a la exportación de carne vacuna, el 2020 fue un año récord para la misma, superando las 900 mil toneladas . China vuelve a aparecer como un factor importante, habiendo importado el 75% de lo producido. Y no termina ahí.

Enero fue el mes estrella para la compra, tanto de nuevos como usados. La motivación por comprar sembradoras Agrometal fue inesperada. Rosana Negrini, titular de la fábrica, remarcó la importancia del contexto vigente. “Fue un arranque vigoroso; hacía mucho que no teníamos un enero de buenas ventas. Se explica por el valor de los granos, por las lluvias, por los créditos”. En cuanto a la venta de tractores, el vicepresidente de Pauny, José María López, destacó que en 2020 se vendieron 2140, un 35% más que en 2019.

El maíz, por su lado, tuvo un avance de 2,1USD a 220,1USD. Este incremento en la cotización del cereal no es la única buena noticia. En China, mientras tanto, existe el interés de invertir en el mismo .

