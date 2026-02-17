Allanamientos por entraderas en Varela: secuestran una UZI y armas de fuego

Una serie de allanamientos por entraderas en Varela culminó con la aprehensión de dos personas y el secuestro de un importante arsenal, entre el que se destaca un fusil tipo UZI con pedido de secuestro activo desde 1999.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 1ª, tras una investigación iniciada a raíz de distintos hechos bajo la modalidad entradera y escruche registrados en la jurisdicción.

Secuestran una UZI, pistola Bersa y municiones

Durante los o