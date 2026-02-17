De la aprehensión al allanamiento: secuestran éxtasis, ketamina y LSD en Varela

Un procedimiento por secuestro de droga en Varela comenzó con la aprehensión de dos hombres en la vía pública y derivó, tras tareas investigativas, en un allanamiento con nuevos secuestros de estupefacientes.

El primer episodio se registró en inmediaciones de Diagonal Delfino al 2200, donde personal policial acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de dos hombres en actitud sospechosa en las cercanías del cruce ferroviario.

Durante la identificación, los efectivos incautaron 16 pastillas de éxtasis de distintos colores, envoltorios con sustancia b