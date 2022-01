El quilmeño que ocasionó la tragedia de los Bosques de Palermo pidió la prisión domiciliaria

Up Next

En tanto, la defensa va por el delito de homicidio culposo que contempla hasta seis años de prisión cuando es agravado. «No salí a matar a nadie» dijo el imputado al declarar ante la jueza, y que se enteró de la muerte de Marcela cuando recién fue detenido, no antes.

El detenido acusado de atropellar y matar a la ciclista en los bosques de Palermo cuando conducía drogado y a alta velocidad, pidió su prisión domiciliaria. Lo hizo al apelar el fallo de la jueza penal contravencional porteña Patricia Larroca, y ahora definirá la Cámara penal y contravencional de la ciudad sobre si sigue o no detenido.