Una mujer murió alcanzada por las llamas en su casa de Quilmes Oeste

Un incendio se originó en una vivienda ubicada en Magallanes y Larrea en Quilmes Oeste cuando una mujer mayor de 60 años se encontraba adentro.

Al llegar los bomberos de Quilmes la econtraron calcinada por las llamas tendida sobre su cama.Iniciado el atardecer de este martes, vecinos alertados por la gran cantidad de humo que salía de una vivienda vecina en calles Magallanes y Larrea en Quilmes Oeste, dieron aviso de inmediato a los Bomberos Voluntarios de Quilmes.Una dotación llegó de urgencia al lugar para hacer frente a las llamas que fueron rápidamente controladas.

Personal de Bomberos y SAME informaron de la muerte de una mujer que se encontraba dentro de la vivienda, no pudiendo hacer nada al llegar, ya que al ingresar, se encontraron con la triste escena en la habitación de la mujer que vivía en la casa, ya sin vida y calcinada por las llamas. No se pudo precisar los motivos que originaron el incedio, por lo que se investigan las causas del mismo. Del hecho participó personal de SAME, Policía Local y Defensa Civil.