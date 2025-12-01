Watson en el top 5: la gestión varelense que validaron las urnas y los temas que marcan la agenda del sur

El intendente de Florencio Varela obtiene 55,2% de imagen positiva en ranking del conurbano mientras el territorio se convierte en epicentro de la agenda política nacional

La edición impresa de Infosur de este viernes presenta un panorama completo de cómo Florencio Varela y el sur del conurbano bonaerense se posicionan en el centro de la agenda política, social y judicial del país. Desde el destacado desempeño del intendente Andrés Watson en las encuestas postelectorales hasta los episodios de violencia urbana que siguen sacudiendo la región.

Watson consolida su liderazgo en el conurbano

La noticia que encabeza nuestra portada confirma lo que las urnas ya habían anticipado en septiembre: Andrés Watson se ubica en el quinto puesto de un ranking que midió la imagen de 25 jefes comunales del conurbano bonaerense. Con 55,2% de imagen positiva, el intendente de Florencio Varela integra el selecto grupo de alcaldes con aprobación superior al 55%.

La encuesta de la consultora CEOP, realizada entre el 8 y 12 de septiembre, confirma la hipótesis del «efecto arrastre» que explica los resultados electorales en territorio varelense y demuestra la correlación directa entre gestión municipal exitosa y respaldo ciudadano.

Violencia urbana: sangre en Varela por ajuste de cuentas

El segundo tema que domina nuestra portada expone la cara más cruda de la inseguridad en el distrito. Un hombre de 38 años asesinó a puñaladas a su enemigo de años en una pelea que escaló hasta lo irreversible. La investigación del Grupo Táctico Operativo reveló una historia de odio alimentada por el alcohol y las drogas.

El crimen, ocurrido el martes por la tarde en las calles de Florencio Varela, terminó con el agresor detenido en Rafael Calzada tras una intensa búsqueda policial. El caso ilustra cómo los conflictos personales pueden derivar en tragedias que enlutan a las familias del sur del conurbano.

La UNAJ hace historia: De Varela al Congreso

Nuestra edición también destaca el rol protagónico que tuvo la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) en la jornada histórica del 17 de septiembre, cuando el Congreso le propinó la derrota más contundente al gobierno de Javier Milei desde que asumió la presidencia.

Los micros que partieron desde el Cruce Varela a las 11:30 de la mañana llevaron a estudiantes, docentes y trabajadores nodocentes que se convirtieron en protagonistas del rechazo categórico a los vetos presidenciales que amenazaban el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.

Las declaraciones que anticiparon la victoria

Antes de esa jornada histórica, el rector de la UNAJ, Arnaldo Medina, desgranó en Radio Universidad los números que justificaron la movilización masiva. «Es ofensivo lo que nos proponen», declaró el académico al denunciar que el gobierno pretendía otorgar menos presupuesto del disponible en 2024.

Sus palabras, pronunciadas a las 8:21 de la mañana del 17 de septiembre, se convirtieron en la banda sonora de una jornada que redefinió el mapa de fuerzas políticas del país cuando 174 diputados rechazaron el veto presidencial.

Kicillof convoca: la cumbre que relanza la campaña

Mirando hacia adelante, el gobernador Axel Kicillof reúne este viernes a los 82 intendentes peronistas y candidatos a diputados en una cumbre estratégica en Ensenada. La cita busca replicar la fórmula victoriosa de septiembre ante el desafío que representa la implementación de la Boleta Única de Papel.

El camping del Sindicato de Obras Sanitarias se convertirá en el escenario de la concentración de poder territorial más importante del año en suelo bonaerense, donde se definirán las estrategias para las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Crisis carcelaria: encerrados en el infierno

Completando el panorama de esta edición, abordamos la grave situación en la Unidad Penitenciaria N° 54 de Florencio Varela, donde un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria reveló condiciones inhumanas de detención.

La sobrepoblación del 33% en el pabellón 4 y las condiciones que los inspectores calificaron como «inhumanas» volvieron a encender las alarmas sobre la crisis estructural del sistema penitenciario bonaerense.

