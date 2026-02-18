Último día para pagar el Inmobiliario con 15% de descuento

El descuento Inmobiliario ARBA 2026 para contribuyentes cumplidores tiene fecha límite: hasta este jueves 19 de febrero se puede pagar la cuota 1 o el saldo anual del Impuesto Inmobiliario Urbano con bonificaciones de hasta el 15%.

La medida alcanza tanto a la planta edificada como a la baldía y forma parte de la política fiscal de la Provincia para reconocer a quienes cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias.

Cómo acceder al 15% de descuento de ARBA

Quienes opten por cancelar el monto anual completo antes del vencimiento podrán acceder a un 15% de descuento, siempre que la partida no registre deudas exigibles correspondientes a períodos no prescriptos.

En tanto, quienes elijan pagar en cuotas podrán obtener una bonificación del 10% en cada vencimiento, manteniendo un buen comportamiento fiscal. Para ello, no deberán tener deudas exigibles de años anteriores y deberán abonar dentro del plazo establecido.

Medios de pago habilitados

Los beneficios se aplican con cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Para realizar el trámite se puede ingresar al sitio oficial de Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, donde en la sección “Pagá tus impuestos” es posible abonar con tarjeta o generar el código de pago electrónico para cajeros automáticos.

También está disponible la opción de pago digital a través de la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico.

Quienes prefieran la modalidad presencial podrán acercarse a entidades bancarias habilitadas o a las bocas de cobro de Provincia Net Pagos.