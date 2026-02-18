El robo en la Escuela 68 de Florencio Varela generó indignación en la comunidad educativa de Villa Argentina. Durante la madrugada, delincuentes ingresaron a la Escuela 68, ubicada en calles 400 y 468, en el barrio Villa Argentina, y se llevaron todo lo que encontraron a su paso.

Según indicaron vecinos a Infosur, los autores del robo forzaron accesos y provocaron destrozos dentro del establecimiento. El sector más afectado fue la cocina del comedor escolar.

Este episodio se suma a otros hechos registrados en el distrito en las últimas horas. La cobertura completa de la actualidad local está disponible en Florencio Varela hoy: noticias, política y servicios.

Qué se llevaron en el robo a la Escuela 68

Entre los elementos sustraídos se encuentran ollas, platos y mercadería destinada a la alimentación de los alumnos. Además del robo, hubo actos de vandalismo que dejaron daños en distintas áreas del edificio.

Vecinos de la zona de 447 y 400 expresaron su preocupación y reclamaron mayor presencia policial en el sector. No es la primera vez que la institución sufre un hecho de estas características.

Las autoridades educativas trabajan para evaluar el alcance de los daños y garantizar que las actividades puedan desarrollarse con normalidad.