Una misa en Varela trajo de vuelta a Novak, 50 años después

El viernes por la tarde, en la esquina de 25 de Mayo y Maipú, el obispo Carlos Tissera pronunció un nombre que en Florencio Varela pesa. Lo hizo desde el altar, al frente de la ceremonia, y lo hizo con una precisión que no dejaba lugar a la casualidad: el del Padre Jorge Novak.

Tissera evocó «la figura del Padre Jorge Novak, un hombre que misionó por la justicia social durante dos décadas y quien realizó su última homilía en este distrito». Ese distrito era este. La eucaristía se celebraba a metros de donde, según recordó, había sonado por última vez la voz de Novak.

Medio siglo, una misa y muchos vecinos

La misa fue el modo que eligió Florencio Varela para celebrar el medio siglo desde la formación de la Diócesis de Quilmes. Se realizó frente a la parroquia y la compartieron vecinos y vecinas junto al intendente Andrés Watson.

El jefe comunal destacó «la oportunidad de acompañar esta misa en honor a los 50 años de la creación de la Diócesis de Quilmes, una institución que construyó una presencia cercana a la comunidad y ayudó a muchas familias en distintos momentos de sus vidas». Y subrayó «la posibilidad de repasar el recorrido, renovar el compromiso de trabajar por una colectividad más solidaria y fraternal».

Un pedido de unidad

Desde el altar, Tissera también miró hacia el presente. Instó a «unirnos para sobrellevar estos tiempos tan difíciles en el país».

Acompañaron la ceremonia el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Gustavo Rearte; el secretario general de Gestión Pública, Christian Rodríguez, y miembros del gabinete local.

Entre quienes participaron estaba Mirtha Bornaschela, integrante de la iglesia «Inmaculada Concepción de María», oriunda de Bosques Centro. «Como catequista, el encuentro reflejó la esperanza, el amor, la felicidad de los y las creyentes», comentó. Y antes de irse, resumió la tarde en una frase: «Fue hermoso disfrutar los festejos en Florencio Varela».