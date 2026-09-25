El triple crimen de Varela y un mapa que cruza el “muro” de Macri entre Ciudad y Conurbano

La investigación el triple crimen de Varela vuelve a poner el foco en una frontera que existe en los mapas, pero que el delito parece atravesar con facilidad. En la causa aparecen localidades bonaerenses y también barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

En realidad parece haber fronteras que se dibujan sobre un mapa. Y otras que se intentan levantar con controles, patrulleros, cámaras y policías.

La investigación por el triple narcofemicidio de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurrido en Florencio Varela, muestra que ninguna de esas líneas resulta sencilla cuando se reconstruyen los movimientos de una organización criminal.

Mientras la Ciudad de Buenos Aires desplegó este año la denominada “Operación Muro” para reforzar los controles sobre los accesos a la provincia, la causa judicial por el triple femicidio reconstruye un territorio que no responde a esa división administrativa. Y le apunta todos los cañones a la Ciudad.

En el expediente aparecen distintos puntos del Conurbano bonaerense. Y también aparecen barrios de la Ciudad.De un lado y del otro del famoso «muro» de Jorge Macri.

Una frontera que no existe para las organizaciones

El límite entre la Ciudad y la provincia puede verse con claridad desde un puente.

El Riachuelo separa jurisdicciones. Cambian las fuerzas de seguridad, las autoridades políticas y los organismos que intervienen.

Pero para una investigación criminal, esa frontera puede ser apenas un punto más dentro de un recorrido.

La causa que investiga los asesinatos de las tres jóvenes permite reconstruir precisamente ese escenario.

Según la investigación fiscal, distintos integrantes de la organización investigada habrían mantenido vínculos y desarrollado actividades en diferentes puntos del territorio bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los lugares mencionados aparecen Zavaleta y el barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, en territorio porteño.

La reconstrucción también alcanza localidades del Conurbano.

El resultado es un mapa mucho más amplio que el lugar donde fueron encontradas las víctimas.

El “muro” y el mapa de la causa

En junio, el Gobierno porteño presentó la “Operación Muro”, un despliegue destinado a reforzar los controles sobre los accesos que conectan la Ciudad con la provincia.

El operativo incluyó controles vehiculares y peatonales, patrulleros, motos, drones, helicópteros y perros policiales.

La idea de una frontera reforzada quedó instalada también en el discurso político.

Pero la investigación por el triple femicidio plantea otra lectura del territorio.

Los movimientos que aparecen en el expediente no se detienen ante el límite entre ambas jurisdicciones.

Los nombres de calles y barrios, los teléfonos, los vehículos, las transferencias y los vínculos reconstruidos por los investigadores forman un mapa que atraviesa ese límite.

Una investigación que sigue abierta

La causa continúa en investigación y volvió a quedar bajo secreto de sumario mientras avanzan distintas medidas judiciales.

En paralelo, familiares, amigos y vecinos de las tres jóvenes mantienen las actividades para recordar a las víctimas y reclamar el esclarecimiento de los asesinatos.

A un año del crimen, la investigación ya no puede mirarse solamente desde una calle o un barrio de Florencio Varela.

El expediente obliga a seguir los movimientos hacia otros puntos del Conurbano y también hacia la Ciudad.

Porque mientras la política puede levantar un “muro” sobre los accesos, la investigación judicial muestra un territorio mucho más complejo.

El límite está en el mapa. Los vínculos investigados, en cambio, lo atraviesan.

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