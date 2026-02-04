San Valentín sin moldes: dos experiencias para celebrar en La Plata

Con la llegada de San Valentín, el Hotel Grand Brizo La Plata redobla la apuesta y se despega de los formatos tradicionales con dos propuestas gastronómicas pensadas para distintos estados de ánimo, estilos y maneras de celebrar. Lejos de la idea única del “día de los enamorados”, el hotel ofrece experiencias diferenciadas para quienes están en pareja y también para quienes prefieren brindar sin etiquetas.

Ubicado en pleno centro platense, el Grand Brizo se suma a una tendencia creciente en el turismo urbano: celebrar fechas especiales a través de la gastronomía y las experiencias, más que desde los rituales clásicos.

Anti San Valentín en Cielo Sky Bar

El viernes 13 de febrero, desde las 19 hasta la medianoche, Cielo Sky Bar será escenario de una noche Anti San Valentín, pensada para quienes quieren celebrar sin consignas románticas ni formalidades.

La propuesta incluye DJ en vivo, tragos de autor y una selección gastronómica especialmente diseñada para acompañar el encuentro. Con la entrada, cada asistente accede a un cóctel de bienvenida y a un tapeo curado por el chef del hotel. El valor por persona es de $35.000 finales, en un ambiente relajado, festivo y con vista privilegiada de la ciudad.

San Valentín en Tierra Restaurante: una velada para dos

Para quienes sí eligen celebrar el amor en clave íntima, el sábado 14 de febrero desde las 20 h, Tierra Restaurante propone una experiencia gastronómica por pasos, pensada para disfrutar de a dos.

El menú especial de San Valentín combina cocina de autor, platos para compartir y una selección cuidada de vinos, coronada con una sorpresa final para cerrar la noche. La propuesta incluye cinco pasos que recorren sabores marinos, vegetales y carnes, con un cierre dulce de alto nivel.

Entre los platos destacados aparecen los beignets de langostinos con dressing de mango, el brie con croûte de pistachos, los fetuccini mediterráneos con burrata y el ojo de bife marinado con jengibre, miel y soja. El final llega con una mousse de chocolate blanco y maracuyá, corazón de cerezas y biscuit de pistacho.

El valor de la experiencia es de $160.000 finales por pareja, e incluye vinos Don Nicanor, espumante Nieto Senetiner Brut Nature, bebidas sin alcohol y agua.

Celebrar a tu manera

Con estas dos propuestas, el Hotel Grand Brizo La Plata se alinea con una nueva forma de vivir fechas especiales: experiencias gastronómicas personalizadas, sin imposiciones y con protagonismo del disfrute. Ya sea desde un brindis sin etiquetas en un sky bar o desde una cena romántica cuidadosamente diseñada, la consigna es clara: celebrar a tu manera.

Las reservas son c