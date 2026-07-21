Vacaciones de invierno en Quilmes: todas las actividades de Nuevo Quilmes Plaza

Nuevo Quilmes Plaza lanzó su programación de vacaciones de invierno 2026 con talleres, espectáculos, juegos inflables y propuestas para toda la familia. Las actividades se desarrollarán del 20 al 31 de julio en el centro comercial ubicado en Don Bosco, Quilmes.

Durante el receso escolar, Nuevo Quilmes Plaza volverá a convertirse en uno de los principales espacios de entretenimiento de la zona sur con una agenda de actividades especialmente diseñada para las vacaciones de invierno. Del 20 al 31 de julio, el centro comercial ofrecerá talleres, espectáculos, juegos y experiencias recreativas destinadas a niños, niñas y sus familias.

Ubicado en Avenida Caseros 1750, Don Bosco, el paseo comercial preparó una programación que combina propuestas gratuitas y una experiencia arancelada, distribuidas en distintos sectores del complejo.

Entre las actividades gratuitas se destacan el taller de flores naturales organizado por Emilias Florería, donde los participantes podrán crear vinchas y coronas con flores; el tradicional Taller Pizzero de Tribeca, pensado para que los más chicos elaboren su propia pizza; la propuesta Peluquería para Padres del Salón Carolinas y la Escuelita Pokémon de Cool Collection, dirigida a fanáticos de la popular saga.

Además, la plaza central contará con juegos inflables durante varios días consecutivos, ofreciendo un espacio recreativo al aire libre para toda la familia.

La programación también incluye la propuesta de Epic Arena, única actividad arancelada del cronograma. Allí se desarrollarán funciones de cine infantil con pochoclos y espectáculos en vivo inspirados en personajes reconocidos por el público infantil, como Frozen, Toy Story y las Guerreras K-Pop, distribuidos durante los dos fines de semana del receso.

Desde la organización informaron que la mayoría de las actividades son gratuitas, aunque requieren inscripción previa debido a los cupos disponibles.

Los interesados podrán reservar su lugar mediante el formulario de inscripción habilitado por el centro comercial.

Con esta propuesta, Nuevo Quilmes Plaza busca consolidarse como uno de los principales puntos de encuentro para las familias del sur del conurbano bonaerense durante las vacaciones de invierno, ofreciendo alternativas recreativas, educativas y de entretenimiento en un mismo espacio.

El centro comercial también cuenta con estacionamiento gratuito, facilitando el acceso de visitantes provenientes de Quilmes y localidades vecinas.

📅 Cuándo: del 20 al 31 de julio.

📍 Dónde: Nuevo Quilmes Plaza – Av. Caseros 1750, Don Bosco (Quilmes).

🎟 La mayoría de las actividades son gratuitas, con inscripción previa.