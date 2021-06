¿Quiénes son los equipos favoritos para ganar la Copa Libertadores?

Ser el vigente campeón de la Copa Libertadores lo convierte en el principal candidato a volverse a alzar con el triunfo. Pese a no ser vistoso en el campo, el Palmeiras logró sobreponerse a todos los equipos con los que se enfrentó.

Otro equipo argentino también es el perfecto candidato para conseguir la victoria de la Copa Libertadores. Este no es otro que el River Plate y es que es un claro favorito tras haber llegado a las seminifinales en la edición del año pasado y ser finalista en 2019. En 2021, lo que el River Plate tendrá que hacer será luchar por que su defensa se consolide.

