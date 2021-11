Piden la detención del conductor que atropelló a Michael López

Rebeca López nos sale de su asombro y angustia, ya que desde la madrugada del sábado 13 de noviembre su hermano Michael Herver López pelea por su vida luego de ser atropellado por un automovilista en la intersección de la Avenida San Martin y Vélez Sarsfield de Florencio Varela. Los allegados a Michael denuncian que no hay detenido por el hecho, que no tuvieron comunicación con la Fiscalía que investiga los hechos y que aun no han podido acceder a las cámaras del Monitores Municipal.

“Mi hermano está luchando por su vida por culpa de alguien que no estaba en condiciones de manejar. Necesitamos el video de las cámaras de monitoreo para que la justicia detenga a quien lo atropelló” clama la joven de Santa Rosa. “Mas allá de que yo vi cómo lo atropelló necesitamos que se haga justicia y esa persona no vuelva a manejar nunca más” narró a este medio Rebeca quien no se aparta desde el momento del accidente de su hermano de 27 años.

Según narró la joven, en la madrugada del sábado 13 de noviembre, Rebeca junto a su hermano salieron a tomar algo en el Centro de Varela, permanecieron divirtiéndose hasta que salieron de un bar y mientras Michael cruzaba la calle fue atropellado por el conductor de un auto Ford Escort color blanco. “Fuimos a Dartagñan con mi hermano, mi primo y otros cuatro amigos más a divertirnos. Al salir caminamos por Vélez Sarsfield hasta av. San Martin; eran las 5.30 hs. de la mañana. Al llegar a la plazoleta de la av. me di vuelta para ver dónde estaba Michael y veo como un Ford Escort color blanco a alta velocidad lo atropella a mi hermano” rememoró Rebeca y aclaró “la auto venia por la Avenida a gran velocidad del carril derecho y colisiona con mi hermano. Vi como su cuerpo golpeaba con el parabriza del auto y caía en la senda asfáltica quedando inconsciente. Estuvo internado en Hospital Mi Pueblo y ahora en el sanatorio de su obra social”.

Por el accidente el joven, trabajador de la construcción de 27 años, se encuentra internado con fractura de cráneo, hundimiento de cráneo y pelea por su vida. Asimismo, por el golpe con el rodado y al caer a la carpeta asfáltica, se agravó la lesión en su pierna “un clavo de por vida en la tibia y peroné”.

“No lo queremos libre”

Según la joven, “la causa quedó en la nada porque está libre, quien lo atropelló tiene unos 50 años y queremos que no quede impune” expresó la hermana de la victima del accidente ocurrido en Av. San Martin y Vélez Sarsfield entre las 5:30 y 5:45 de la madrugada del sábado 13 de noviembre. Aclaró que radicaron la denuncia en la Comisaría Primera y que hasta el momento no tuvieron más información de la investigación y que nadie se acercó desde la Fiscalía que lleva adelante el caso para ver el estado de Michael, ni tomarle declaración a los testigos que vieron el siniestro.

“En Fiscalía no nos quieren mostrar las cámaras de monitoreo municipal. Sabemos que el del auto lo atropelló y no hizo nada para evitarlo, ya que creemos que conducía alcalizado” remarcó la hermana del constructor atropellado.

Los familiares de Michael López indignado por el maltrato que aseguran haber recibido en la Comisaria Primera de Varela, al radicar la denuncia. Además, remarcaron sentirse desprotegidos y sin justicia. “Mientras mi hermano está acá luchando por su vía, este tipo esta en su casa tomando mate “sentenció Rebeca López quien espera que la fiscalía actúe contra el conductor que lo atropelló.