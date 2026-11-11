La Orquesta Sinfónica de Varela tocó en la misa del Papa León XIV

La Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela, integrada por 70 vecinos y vecinas, ambientó la misa del Papa León XIV ante más de 2,5 millones de personas el lunes 9 de noviembre, en el Monumento de los Españoles.

Kevin Daniel Villa empezó con clases en la Orquesta Escuela. Allí descubrió el contrabajo y, con él, una posibilidad: hacer del instrumento una forma de vida, estudiar el profesorado y dedicarse a la música de manera profesional.

El lunes 9 de noviembre, ese camino lo llevó hasta un escenario frente a más de 2,5 millones de espectadores, según informó el Municipio, en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

«Nunca dimensioné tocar en un lugar así, ante tanto público», contó después. «Fue súper emocionante.»

Kevin es uno de los 70 vecinos y vecinas que integran la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela, el ensamble que ambientó con su música la misa que ofició el Papa León XIV.

Más de 200 artistas en un mismo escenario

No tocaron solos. Sobre el escenario había más de 200 artistas junto al coro, y la orquesta había ensayado con ellos la semana anterior.

Su director, Darío Domínguez Xodo, recuerda que la conexión fue extraordinaria. «Éramos más de 200 artistas en el escenario, en total unidad», dijo. Para él, la clave estuvo en poner la música al servicio de la palabra sagrada que pronunciaba el Papa.

«Fue una oportunidad única e irrepetible», resumió.

Lo que se llevaron los músicos

Entre los integrantes, hubo quienes sintieron el peso de la ocasión en el momento exacto. Julieta Belén Vizgarra cuenta que se dio cuenta de la inmensidad del acontecimiento mientras sucedía. Decidió entonces concentrarse en disfrutar cada minuto. «Sentí una gran felicidad», concluyó.

Uriel Duarte, su compañero, definió la experiencia como «maravillosa». Habló de recibir la energía de muchísima gente, su atención y su fe. «Quedó como un hito para nosotros y las siguientes generaciones», señaló.