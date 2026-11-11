Dos estudiantes secundarios impulsaron una campaña para ayudar a un amigo con una enfermedad autoinmune. El martes, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, recibió a la familia y puso a su disposición asistencia sanitaria y social.

El martes, en el edificio municipal de Florencio Varela, había una madre, un intendente y varias sillas ocupadas por funcionarios. La reunión, sin embargo, había empezado mucho antes y en otro lugar: en una escuela secundaria, con dos adolescentes que decidieron que no iban a mirar para otro lado.

Eran compañeros de un chico que atraviesa una enfermedad autoinmune sin cura. Querían apoyarlo, que el resto de la escuela supiera por lo que estaba pasando y, así, ayudarlo entre todos. Esa idea tuvo nombre de campaña, «Todos por Lucas», y ya no se quedó entre las paredes del colegio.

La enfermedad le exige a su familia algo que no admite pausas: un tratamiento inmunosupresor sostenido. Por eso, cuando el Intendente los recibió, la madre cuenta que lo que más pesó fue la ayuda con los remedios. «Fundamental», lo definió. Habló de una charla fructífera en la que, según dijo, se resolvieron varios de los inconvenientes que tenían. Agradeció también haber podido armar una campaña para costear gastos.

Según informó el Municipio, Watson planteó una coordinación entre distintas áreas para asistir al adolescente en lo sanitario y en lo social. Alentó a colaborar con una causa noble que, dijo, contribuyó a mejorar la calidad de vida de un varelense, y destacó el compromiso de los amigos del chico, que lo acompañan todos los días.

Estuvieron en la reunión la secretaria de Educación, Andrea Digiobani; la secretaria de Salud, Adriana Alonso; la subsecretaria de Prensa y Comunicación, Noelia Piñeiro; y el jefe distrital de Educación, Alfredo Schveizer.

Dos compañeros empezaron. El resto se sumó después.