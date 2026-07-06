Peligro en el Tren Roca: Se colgó del último vagón en Florencio Varela y el video se volvió viral

Un impactante video registró el momento exacto en que un joven desafió a la muerte en la estación Zeballos, Florencio Varela del tren Roca. Viajó colgado del acople trasero mientras la formación aceleraba. Una historia difícil de entender.

El aire de la estación Zeballos conservaba todavía el espeso frío de la mañana cuando el tren de la línea Roca, como un animal de fierro cansado, detuvo su marcha. Nadie en el andén de Florencio Varela pareció notar el instante preciso en que la rutina estuvo a punto de convertirse en tragedia, o en leyenda, que en el conurbano bonaerense suelen ser la misma cosa.

Fue un acto mecánico y silencioso. Mientras las puertas se cerraban con su habitual quejido hidráulico, un joven —cuyo nombre la prisa del destino prefirió omitir— no buscó un asiento ni se resignó a perder el viaje. Con la precisión de un funambulista y la audacia de quien ya no tiene nada que perder, se aferró a los pliegues metálicos de la parte trasera del último vagón.

El jefe de estación sopló el silbato y la formación comenzó a rodar.

El video viral que estalló en las redes sociales

Los pocos testigos que alzaron la vista desde sus teléfonos celulares vieron una silueta suspendida en el aire, desafiando las leyes de la física y de la cordura. Los dedos, aferrados con la fuerza del espanto a los salientes de la chapa; los pies, buscando un apoyo invisible sobre el acople del tren.

A medida que la velocidad aumentaba, el viento de la vía comenzó a castigarle el rostro, pero el hombre no parpadeaba. Parecía estatuido en su propio peligro, un polizón del viento atrapado entre el vértigo de los rieles y el abismo del asfalto. El registro fílmico, que rápidamente se viralizó en las redes, capturó la frialdad de una secuencia que congeló la sangre de los usuarios.

La formación continuó su recorrido inexorable, devorándose los metros hacia la siguiente estación, llevando consigo a aquel equilibrista involuntario que viajaba en la frontera misma de la muerte, colgado de un hilo de acero y del puro milagro de seguir sosteniéndose. En Zeballos, el tren se marchó como siempre, pero dejando atrás el murmullo atónito de quienes comprendieron, demasiado tarde, que habían sido testigos de un minuto eterno.