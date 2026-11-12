La sotana, la motosierra y el Papalooza

Entre los privilegios de una Iglesia que también es poder político, los discursos acomodaticios de Javier Milei y una carpa VIP con catering frente a la misa del Papa, queda al descubierto una vieja disputa: quién defiende realmente la dignidad humana cuando la fe y la política se encuentran.

Capitán Cianuro

Hay algo curioso en la relación entre la Iglesia y el poder político: ambos hablan en nombre de valores superiores, pero cuando toca revisar sus privilegios, la virtud parece tomarse vacaciones. La visita de un Papa a Sudamérica reabrió una discusión que algunos prefieren esconder bajo las alfombras del templo: la Iglesia no es solo una institución espiritual; también es una estructura de poder político, económico y diplomático.

Por eso resulta ingenuo reclamar que no se politice el mensaje del Pontífice. ¿Cómo no hacerlo? El Papa es jefe de Estado, mantiene relaciones diplomáticas y encabeza una institución que interviene en los grandes debates de la humanidad. La Iglesia es política, aunque algunos intenten disimularlo detrás del incienso.

El problema no es la fe de quienes creen, que merece respeto. La discusión comienza cuando una institución que predica humildad administra un patrimonio considerable y recibe beneficios de los mismos Estados a los que recuerda sus obligaciones morales.

La visita de León XIV movilizó recursos de la Nación, las provincias y la propia Iglesia. Según Chequeado, el Gobierno nacional adjudicó por contratación directa casi 8.700 millones de pesos a la productora de Lollapalooza para la producción general. Buenos Aires tenía previsto destinar 3.024 millones solo a Luján. La Conferencia Episcopal informó que recaudó más de 5.500 millones entre colectas y aportes empresariales. No se trata de cuestionar la importancia de una visita religiosa, sino de preguntar por qué se movilizan semejantes recursos mientras tantas necesidades cotidianas siguen esperando respuesta.

La Iglesia tampoco está libre de contradicciones. Su banco arrastra una historia de opacidad y escándalos, entre ellos la condena en primera instancia, en 2021, de su expresidente Angelo Caloia por malversación y lavado de dinero. Es justo reconocer que el Vaticano impulsó reformas, pero quien reclama autoridad moral no puede sepultar su pasado bajo indulgencias. Y está la igualdad: las mujeres sostienen buena parte de la vida de las comunidades religiosas, pero la ordenación sacerdotal sigue reservada a los hombres. La igualdad, al parecer, también tiene excepciones cuando se viste de sotana.

La historia adquiere otro matiz con Javier Milei. Antes de gobernar llamó imbécil a Francisco por defender la justicia social, lo describió como representante del maligno en la Tierra y lo acusó de impulsar el comunismo. Ya presidente, le pidió disculpas en el Vaticano y asistió a su funeral. Después, con León XIV en Argentina, desplegó una admiración solemne que por momentos rozó lo frenético: llamó a Francisco «el argentino más importante de la historia». ¿Cambió su concepción de la Iglesia o cambiaron las circunstancias? Una cosa es revisar una opinión; otra, acomodar el discurso según quién esté delante.

Ante Milei y buena parte de la dirigencia, León XIV habló de corrupción, diálogo, discapacidad, desempleo, jubilados y de una economía al servicio de las personas, no al revés. Recordó que privar a alguien de empleo hiere gravemente su dignidad. El Gobierno sostuvo que el Papa no había hecho una recomendación puntual al Presidente; Milei calificó el discurso de «ponencia superlativa», pero evitó comentarlo para no llevar al Pontífice a la política local. Sin embargo, el contexto hizo inevitable la lectura política.

Y mientras el Papa hablaba de poner lo humano en el centro, a pocos metros se levantaba la mejor ilustración de lo contrario: una carpa VIP con catering en la misa del Monumento a los Españoles. En las primeras filas se mezclaron celebridades como Pampita, Valeria Mazza, Flor de la V y Yanina Latorre con empresarios. Afuera, miles de personas esperaban a la intemperie un acontecimiento de profundo sentido espiritual.

Cuesta no sospechar que alguien confundió una misa con Lollapalooza. Zona VIP, catering, famosos para la foto y el pueblo detrás de la valla. Solo faltó la pulserita. Para los de la carpa aquello fue el Papapalooza: llegar, dejarse ver, sacarse la selfie con el Pontífice de fondo y volver a casa con la anécdota. La fe convertida en palco; el sacramento, en front row. Y no fue un descuido: alguien diseñó, aprobó y llenó ese espacio de invitados.

Aquí empieza lo verdaderamente penoso. ¿Qué clase de católicos se acomodan en un sector exclusivo para escuchar a un Papa que habla de los descartados y la humildad? ¿Qué entienden de una religión cuyo fundador echó a los mercaderes del templo y pidió que, al dar un banquete, se invite a los pobres y no a los amigos? Aquí hicieron exactamente lo contrario: convocaron a famosos y empresarios, mientras los demás quedaban a la intemperie. Lo suyo no es fe: es utilería.

La reacción oficial confirmó el diagnóstico. Jorge Macri defendió la carpa, aunque admitió que «las medialunas y los budines estuvieron de más». Paulón respondió que el sector VIP tenía otro menú: brochetas y canapés. Que el debate termine girando en torno al postre revela una pobreza espiritual grosera. Discuten el catering mientras el Evangelio anuncia que los últimos serán los primeros, no que los primeros merecen una mejor ubicación. Quien cree que el escándalo es el budín no entendió nada: ni la misa ni el mensaje.

También circula una cifra que exige explicaciones: varios medios hablan de un gasto cercano a los 20.000 millones de pesos, mientras crecen el malestar dentro de la Iglesia y los pedidos de informes en el Congreso. Falta saber cuánto se destinó a la carpa y cuánto a otros rubros. Por eso el Gobierno debe transparentar nombres, contratos y montos. La oposición llevó el asunto a la Justicia y al Congreso, y Esteban Paulón pidió explicaciones a Karina Milei y al canciller Pablo Quirno. Corresponde saber quién decidió los privilegios, quién los pagó y con qué recursos. Un gobierno que se presenta como enemigo de la casta no puede hacerse el distraído cuando agasaja a famosos y empresarios con dinero público.

Milei convirtió la motosierra en metáfora de gobierno. León XIV, que visitó el Cottolengo de Claypole, institución con reclamos por fondos para discapacidad, recordó que hay personas que no pueden quedar abandonadas a su suerte. Cuesta conciliar ese mensaje con un poder que recorta para unos y agasaja a otros. La motosierra, se ve, tiene siempre la misma dirección: corta hacia abajo y deja intacta la carpa.

Nada de esto convierte al Vaticano en una autoridad moral incuestionable. La Iglesia también debe revisar sus privilegios, su estructura de poder y su relación con el dinero. Pero tampoco se le puede exigir al Pontífice silencio cuando habla de pobreza, corrupción o justicia social.

La política no consiste solo en ganar elecciones e imponer decisiones. También exige representar a una sociedad plural. Cuando el adversario deja de ser compatriota para transformarse en enemigo, se deteriora la institucionalidad democrática.

La visita del Papa pudo ser una oportunidad para encontrarnos en aquello que nos iguala. Algunos prefirieron levantar una carpa y marcar, una vez más, quiénes están adentro y quiénes quedan afuera. Quizás la mayor ironía sea que un Papa haya tenido que recordarles que el poder tiene límites y que gobernar no es pasar por encima de quien piensa distinto.

El Papa ya se fue. Quedan la carpa, las cuentas y las preguntas sin responder. Quizás el problema no sea que el Papa haga política. Quizás el problema sea que algunos políticos olvidaron para qué existe la política y que otros, desde la carpa, ni siquiera se dieron cuenta de que la misa era afuera.