La edición impresa de Infosur del viernes 13 de noviembre de 2026 abre con más de 600 estudiantes de 25 escuelas que cerraron #ConcejalesPorUnDia en la Plaza de la Democracia, y suma la planta paralizada de Chimagro, con 44 trabajadores, el fallo por un abuso en el colectivo 148 y la visita de cuatro empresas alemanas al PITec.

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Hay semanas en las que la agenda del Conurbano se ordena sola. Esta empezó con una cuenta que no cierra en una fábrica de Florencio Varela y termina con seiscientos chicos bailando frente al Concejo Deliberante. En el medio hubo una visita histórica, un fallo judicial, una visita de empresarios y varias historias que pasan cerca de casa. Así quedó armada la edición impresa de Infosur de este viernes.

En tapa: En Varela, los estudiantes tienen banca

Las gradas de la Plaza de la Democracia, junto al Honorable Concejo Deliberante, se llenaron con más de 600 estudiantes de 25 escuelas públicas y privadas. Cerraban la quinta edición de #ConcejalesPorUnDia, el programa que preside Gustavo Rearte. El año empezó con los 50 años del golpe cívico y militar y terminó con una pregunta urgente: cómo frenar la violencia. Hubo una banca nueva, ocupada por un alumno de una escuela especial, y una promesa: «No van a caer en saco roto», dijo Rearte a Infosur. El intendente Andrés Watson destacó el compromiso de los jóvenes. La tarde terminó con todos bailando. Es la nota de apertura, a dos páginas.

Chimagro: 44 obreros, solos en la planta

En la fábrica de herbicidas de Florencio Varela, propiedad del Grupo Surcos, los trabajadores frenaron la producción por pagos atrasados y denuncian intentos de vaciamiento. Aseguran que no queda personal administrativo y que se quedan dentro de la planta para cuidar lo que hay. Es una denuncia de los trabajadores y la edición deja abierto el espacio para que la empresa dé su versión.

De la Orquesta Escuela al Papa

Setenta músicos de la Orquesta Sinfónica Municipal tocaron en la misa de León XIV, el lunes 9 de noviembre, ante más de 2,5 millones de personas en el Monumento de los Españoles. Entre ellos, Kevin Daniel Villa, que empezó con clases en la Orquesta Escuela, descubrió el contrabajo y hoy lo toca como profesión. El director, Darío Domínguez Xodo, lo resumió como una oportunidad «única e irrepetible».

Condena en el 148: un fallo y una orden de captura

El Tribunal Oral Nº 1 de Quilmes condenó a 7 años y 6 meses de prisión a H. M., de 55 años, por un abuso sexual con acceso carnal cometido en 2023 a bordo de un colectivo de la Línea 148, en Bernal. El condenado no estaba en la sala cuando se leyó el fallo y se ordenó su captura. La crónica reconstruye el hecho, la reacción del chofer y de los pasajeros, y el testimonio de la víctima en el juicio.

Alemanes miran a Varela

Representantes de cuatro compañías alemanas recorrieron el PITec, el polo fabril de Ingeniero Allan, junto a Watson, en el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Una de las firmas busca un espacio de crecimiento a largo plazo. Por ahora fue una recorrida y no el anuncio de una inversión.

El podio económico de Varela

Un estudio de la Universidad Nacional de La Plata ubicó a Florencio Varela tercero entre los 135 distritos bonaerenses por su aporte al crecimiento provincial entre 2016 y 2025, impulsado por el comercio, la logística y los servicios. La nota explica por qué eso no es lo mismo que mejoras en el bolsillo y por qué el distrito figura entre los «maduros», con desaceleración en el último año.

Más en la edición

Choque: un auto embistió a una mujer de 33 años y a su bebé de 9 meses. El conductor dio 0,00 en alcoholemia y no está detenido. La familia pide testigos y cámaras de seguridad.

un auto embistió a una mujer de 33 años y a su bebé de 9 meses. El conductor dio 0,00 en alcoholemia y no está detenido. La familia pide testigos y cámaras de seguridad. Zeballos: tras la denuncia de un vecino, la Policía allanó una vivienda donde vendían droga: secuestraron 59 envoltorios de cocaína y hay una mujer detenida.

tras la denuncia de un vecino, la Policía allanó una vivienda donde vendían droga: secuestraron 59 envoltorios de cocaína y hay una mujer detenida. Encuesta de Mide: según la consultora, Axel Kicillof superaría a Javier Milei por 42% a 39% en un hipotético balotaje. Las principales preocupaciones son los salarios, el desempleo y la corrupción.

Cómo leer la edición impresa de Infosur

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