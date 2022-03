La policía de Bélgica monitorea de cerca a los usuarios de Xrypt, lo que los ayudó a acabar con las actividades delictivas y arrestar a los culpables

La policía belga realiza redadas en toda Europa después de descifrar estos teléfonos Xrypt «cifrados». Esta investigación en particular les ha ayudado a atrapar a 23 personas, y muchos están en camino de ser arrestados por ellos. Estos delincuentes fueron capturados cuando la policía belga cerró y descifró la red del proveedor de telefonía que, según los informes, utilizaron los grupos criminales. Al descifrar los dispositivos, la policía pudo acceder a los nombres y muchos otros detalles de todos los clientes y distribuidores. Podían monitorear de cerca a los usuarios de Xrypt, lo que les ayudó a trabajar contra estas actividades delictivas y arrestar a los culpables. Gracias a la función de duración del mensaje que aparentemente no funcionó como era previsto, la policía de Bélgica pudo recuperar la información, y los mensajes de texto de la banda y otras comunicaciones también se encontraron en los formularios sin cifrar en los servidores, lo que llevó a la policía a encontrar los traficantes de drogas y los asesinatos tramados.

You may like