Kicillof ordenó el PJ y el peronismo cerró filas en Varela, Quilmes y Berazategui

Axel Kicillof será el nuevo presidente del Partido Justicialista bonaerense, tras sellar un acuerdo de unidad con el kirchnerismo que evita una elección interna y redefine el mapa de poder del peronismo en la provincia de Buenos Aires.

El entendimiento establece un esquema de conducción con Verónica Magario como vicepresidenta primera y Máximo Kirchner al frente del Congreso partidario, un órgano clave para definir alianzas electorales. El acuerdo fue refrendado por ambas tribus en un comunicado conjunto que respalda explícitamente la gestión del gobernador y contiene guiños directos a su proyección presidencial.

La negociación llegó al límite: el pacto se cerró apenas 24 horas antes del vencimiento para la presentación de listas, previsto para este domingo, y desactivó la interna que iba a enfrentar al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) con La Cámpora el próximo 15 de marzo.

Un PJ bonaerense alineado con Kicillof

La nueva conducción del PJ responde a una demanda central del MDF: que el partido esté encabezado por una figura directamente identificada con el gobernador. La propuesta de que el propio Kicillof asuma la presidencia fue impulsada por Máximo Kirchner como prenda de unidad, al tratarse del único nombre aceptado por ambos sectores.

El esquema de poder confirma la primacía política de Kicillof, no solo por la presidencia del Consejo del PJ, sino por la designación de Magario, una figura resistida por el camporismo, como vicepresidenta. A cambio, Kirchner retiene el control del Congreso partidario, clave para la estrategia electoral.

Un dato central: el MDF tendrá mayoría tanto en el Consejo como en el Congreso, lo que consolida el liderazgo del gobernador dentro del peronismo bonaerense.

Intendentes, poder territorial y mensaje al Conurbano

El reparto de cargos incluye nombres con fuerte peso territorial en el Conurbano bonaerense. Mariano Cascallares será secretario general del PJ; Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora, ocupará la vicepresidencia segunda; y Leo Nardini, jefe comunal de Malvinas Argentinas, presidirá la Junta Electoral.

La señal es clara: el PJ bonaerense busca ordenarse con eje en la gestión provincial y en los intendentes, en distritos clave como Florencio Varela, Quilmes, Berazategui y el sur del Conurbano, donde el peronismo necesita recuperar iniciativa política y territorial.

El respaldo político y el guiño al 2027

El comunicado conjunto no dejó dudas. Se reivindicó la gestión de Kicillof como “principal dique de contención” frente a las políticas del gobierno nacional de Javier Milei y se defendió el desdoblamiento electoral como una decisión política acertada.

“No alcanza con resistir. El desafío es ser alternativa y esperanza”, señala el texto, que también afirma que el PJ debe ser la herramienta para organizar y proyectar ese camino, una frase leída puertas adentro como una validación explícita del proyecto presidencial d