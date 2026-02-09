El peronismo de Varela cerró lista: Julio Pereyra presidente y Watson vice

El Partido Justicialista de Florencio Varela cerró su lista de unidad de cara al nuevo período partidario, con Julio Pereyra como presidente y el intendente Andrés Watson como vicepresidente del PJ local.

Julio Pereyra y Andrés Watson al frente del PJ de Florencio Varela

Bajo el nombre “Julio Pereyra Conducción”, la lista formalizó un acuerdo político que evita internas y ordena el tablero partidario local. La conducción del Partido Justicialista de Florencio Varela combina dirigentes históricos del peronismo varelense con funcionarios y referentes territoriales, en sintonía con el armado provincial del PJ bonaerense.

Cómo quedó la conducción del Partido Justicialista de Varela

La nómina presentada establece la siguiente conducción del Partido Justicialista de Florencio Varela: