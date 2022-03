Juicio por muerte de Ayelen Méndez: testigos comprometieron a Pablo Palacios“Le gritamos que se detenga, pero no paro”

Con la declaración de seis testigos,el Tribunal Criminal 1 de Quilmes comenzó a juzgar a Pablo Palacios por atropellar y causar la muerte de la adolescente Ayelen Méndez cuando cruzaba la avenida Senzabello de Florencio Varela, la madrugada del 29 de septiembre de 2018. En la primera jornada,testigos aseveraron que el conductor del Chevrolet Astra oscuro tuvo una actitud imprudente, que circulaba a alta velocidad y que luego del siniestro “no se detuvo”para auxiliar a la víctima. Las audiencias continuarán hoy con la exposición de peritos.

Finalmente después de tres años y medio de que su hija fuera atropellada luego de salir de una fiesta en av. Senzabello Clorinda y Ameghino, y tras dos años y días de que se postergara el debate por el inicio de la pandemia de Covid 19(16-3-2020), Fabio yZulma – padres de Ayelen- pudieron verle el rosto a quien conducía el auto que le quitó la vida a su hija.

El Tribunal Criminal 1 de Quilmes, integrado por los jueces Marcela Vissio; Cecilia Maffei y Fernando Celesia escuchó con atención las declaraciones de quienes vieron aquella madrugada como el Chevrolet Astra oscuro atropelló a Méndez y arrastró su cuerpo al menos 50 metros, y sin detenerse continuó con su trayecto en por la avenida en dirección a la Ruta 36.

“Ella cruza sola caminando y la embiste un auto” comenzó a contar una testigo que se encontraba justo en frente de Méndez. Recordó que la adolescente estaba en la mano contraria a ella para cruzar y que vio como su cuerpo volaba por el aire al ser chocada por el automóvil, que caía en el capot y que era arrastrada de esquina a esquina. “Lo corrí al auto, le grité que parara y siguió su camino” y remarcó “iba a alta velocidad y hasta paso el semáforo en rojo”.

La testigo aclaró que se acercó a asistir a Ayelen “Me acerque la vi, está a casi tumbada, respiraba y después le empezó a salir líquido en la boca… algunos chicos llamaron al SAME…” dijo. Además contó que “De la mano contraria paró un auto que me llevó a la comisaría Tercera, donde me dijeron que no podían mandar patrulleros porque no había, que no podían mandar a nadie y dejar la comisaría sola” y sentenció “La Comisaría está a dos cuadras y tardaron más en llegar que la ambulancia”.

Otro de los testigos que declaró fue el conductor de un colectivo 148 que al momento del siniestro, se encontraba de la mano contraria al mismo detenido en el semáforo de Senzabello y Braile. El chofer relató que antes de llegar la zona donde se produjo el choque donde murió Méndezhabía unos jóvenes peleando en la calle, lo que impedía la circulación fluida. “No podíamos pasar por que estaba los chicos…Había 3 chicas que querían cruzar; dos corriendo cruzan y el auto adelante mío y yo le damos paso. La ultima chica cruzó caminando medio rápido, iba a mitad de la calle cuando veo por mi espejo que la choca un auto que venía a alta velocidad…vi que la levantó unos 3 metros para arriba y la veo caer unos metros después…”. Relató el chofer quien aclaró que debió continuar con el viaje.

El primo de la víctima, que se encontraba en el lugar donde sucedieron los hechos contó que salieron del salón de fiestas; que le dijo que iba a cruzar la Senzabello y que al escuchar un golpe se dio vuelta vio el cuerpo de Ayelen volar por el aire y caer al asfalto, abandonando el lugar el auto sin detenerse.

También declararon dos policías de la Comisaria Varela Segunda, quienes recibieron a Pablo Palacios en la madrugada del 30 de septiembre de 2018 en la seccional de KM, cuando se acercó con su padre a informar que había sufrido un accidente el día anterior en la av. Senzabello.

Según una de las agentes de la bonaerense, Palacios llegó con su padre y le manifestó que “había tenido un accidente en Senzabello el día anterior, y que luego vio en redes sociales que habían chocado a una chica… dijo que quería saber cómo estaba la chica”. El segundo policía de Km 26, relató que Palacios “dijo que había tenido un accidente que no paró y que por redes sociales se enteró que había habido un accidente con una chica fallecida y no había parado…”.

Los agentes de la Comisaria Segunda aseguraron que se comunicaron con personal de la jurisdicción de Varela Tercera, quienes se encargaron de los procedimientos del caso , que estaba a cargo de la UFI 7 local, la cual dispuso la aprehensión de Palacios y el secuestro del rodado.

También declaró el padre de Palacios que le expresó a la Fiscal cómo vio el rodado de su hijo en la noche del domingo.

La Fiscal Dra.Attarian Mena y el particular damnificado Dr. Luis Logran coincidieron en los lineamientos del debate en el que a través de las pruebas testimoniales del debate intentarán demostrar la culpabilidad de Palacios bajo lafigura de «homicidio simple con dolo eventual» o por la hipótesis subsidiaria “homicidio culposo agravado por la conducción temeraria, imprudente, antirreglamentaria y negligente, haberse dado a la fuga y no intentar socorrer a Ayelen Méndez.

Para el abogado de la defensa del imputado Dr. Guillermo Aparicio, no habría sido probada la autoría del hecho en el marco de la Investigación Penal Preparatoria y adelanté solicitará el menor cargo de la pena para su defendido.

En la jornada del martes 29 del corriente, continuará el debate a cargo del Tribunal Criminal 1 de Quilmes, integrado por los jueces Marcela Vissio; Cecilia Maffei y Fernando Celesia.

El hecho

Ayelén Méndez fue embestida la madrugada del 29 de septiembre de 2018 por un auto Chevrolet Astra que manejaba Pablo Palacios que, según testigos, circulaba a muy alta velocidad por la av. Senzabello y Ameghino. La joven de 18 años había salido de compartir una fiesta que se realizaba en un salón a metros de donde fue atropellada.

Romina Martinez Parfeniuk