De los eucaliptos y las higueras a la tragedia: la historia del barrio que San Francisco no eligió tener

Todavía quedan algunos eucaliptos parados sobre lo que fue la traza original, altísimos, como si supieran algo que el barrio fue olvidando con los años. En la década del 70, ahí donde hoy hay casas pegadas unas a otras, el barrio San Francisco de Florencio Varela era casi zona rural: manzanas enteras de higueras, ciruelos y quinotos, y muy pocas casas dispersas entre la tierra. Los chicos jugaban a la bolita, a las escondidas, al fútbol descalzos en algún baldío. Cuando una familia levantaba su casa, los vecinos se juntaban a ayudar, ladrillo por ladrillo, porque no había otra forma de hacerlo.

Esa manera de habitar el lugar empezó a cambiar a finales de los años 80 y totalmente a comienzos de los años 90. Sobre parte de lo que había sido la quinta de Dino, un quintero conocido en la zona, se construyó a partir de 1992 y 1993 el sector de viviendas del plan PROCASA. Fueron cooperativas de vecinos las que impulsaron esas obras, y de a poco el barrio dejó de ser aquel paisaje de quintas para convertirse en lo que es hoy: calles de tierra que se completaron, casas que se multiplicaron, una comunidad que se fue armando a fuerza de trabajo colectivo, la misma lógica con la que antes se ayudaban a levantar una pared.

Fue justamente en esa zona, la de las viviendas del PROCASA, donde se desató la tragedia que esta semana cambió al barrio para siempre.

La semana que lo cambió todo

El jueves pasado, antes de las nueve de la noche, Franco Herrera, de 23 años, y Ariel Machi, de 28, estaban sentados en la puerta de la casa de Franco, como cualquier otra noche, junto a su amigo Sebastián Ortiz, de 25. Un auto frenó, alguien disparó desde adentro y se fue. Franco y Ariel murieron. Sebastián, gravemente herido, sigue peleando su recuperación.

Según los propios vecinos, ninguno de los tres tenía relación con la venta de drogas: la bala, dicen, no era para ellos, sino para otra vivienda de la misma cuadra, señalada como un punto de venta.

Lo que siguió fue una herida distinta, aunque nacida de la misma bronca. El sábado a la noche, unas 250 personas se congregaron frente a esa casa señalada como kiosco narco y terminaron incendiándola. En medio del caos, un teniente de la Policía Bonaerense resultó herido en la cabeza por piedras. Y cuando todo pareció terminar, apareció otra tragedia adentro de la primera: el hermano del hombre al que los vecinos señalan como responsable del punto de venta resultó gravemente herido, y su pareja, que intentó ayudarlo, murió esa misma noche.

En apenas cuatro días, San Francisco pasó de tener miedo a una esquina puntual a tener miedo entre sus propios vecinos.

Lo que queda después

El intendente Andrés Watson fue contundente en una carta abierta, pidió celeridad a la Justicia y reforzar los operativos de seguridad en la zona. Y el Ministerio de Seguridad debe haber tomado nota.

Lo que no se puede devolver es lo que se perdió en esa cuadra: dos amigos que estaban sentados en una puerta, una mujer que murió tratando de ayudar a su pareja, un barrio que hasta hace una semana se definía por sus quintas y sus eucaliptos, y que hoy no sabe muy bien, todavía, cómo nombrar lo que le pasó.

Los árboles siguen ahí, sobre la traza vieja, altísimos. San Francisco, el barrio que se construyó ladrillo a ladrillo entre vecinos, tiene ahora la tarea más difícil: reconstruir, otra vez, lo que esta semana se le quebró por dentro.