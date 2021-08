Indignante: en el país está autorizada la “caza de trofeos” de pumas

Las organizaciones Pumakawa, Humane Society Internacional, Fundación Cullunche y la Red Argentina Contra el Tráfico de Especies Silvestres (RACTES) piden a las autoridades nacionales que escuchen su reclamo y tomen las medidas necesarias para impedir la caza de trofeo del Puma concolor, especie autóctona de nuestro país.

En Argentina está permitida la caza de trofeos desde 1981, reglamentada por el Decreto 666/97 de la Ley Nacional 22421 de Conservación de la Fauna, permitida y autorizada por el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla. Se trata de una actividad recreativa para los humanos, a costa de muerte animal.

Pasaron 40 años y seguimos protegiendo y conservando a la fauna con un instrumento legal que ha quedado obsoleto en el tiempo. El mundo está cambiando y nuevos paradigmas se anteponen a la situación actual, recuperando ecosistemas degradados, reintroduciendo especies que fueron extintas hace más de 100 años y revalorando las funciones y servicios ecosistémicos que nos brinda la fauna silvestre.

En muchos de los cotos de caza habilitados se liberan a los animales en lugares cercados, donde no tienen escapatoria, violando así los principios éticos de todo cazador. Bajo el principio de la caza justa, cobrar un puma adulto en buena ley constituye un trofeo importante por la dificultad para encontrarlos. Pero en el caso de la caza garantizada para trofeos de puma, es evidente que el uso de estos métodos condicionados para masacrar animales sólo puede seducir a simples matones que constituyen la clientela de los cotos de caza.

La caza garantizada -o “caza enlatada”- es un vil engaño al turista internacional que, quizás sin conocimiento, se presta “al juego de la cacería”, siendo entonces una actividad morbosa. Además, criado entre humanos, no es capaz de ver en el hombre a su potencial enemigo ya que éste lo crió, alimentó y protegió.

La caza de trofeos en Argentina

Una de las especies silvestres autóctonas más codiciadas para la exportación como “trofeo” es el Puma concolor: en 10 años se exportaron 400 cabezas. Nuestro país se encuentra en el 7º lugar como exportador mundial de trofeos de caza, según datos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) del 2015-2017. Esto representa 1.588 trofeos o lo que son 318 trofeos exportados anualmente. Casi todas las exportaciones de trofeos fueron de antílope negro (Antilopecervicapra), seguidos de los de puma (Puma concolor). La mayoría de estos trofeos de puma fueron obtenidos de individuos criados en cautiverio. Argentina también es importador de trofeos de caza, ocupando el puesto Nº23 en importadores mundiales; lo que significan 456 trofeos o 92 trofeos anuales.

En este sentido, comprometidas a tomar acción para detener la caza del Puma concolor, organizaciones lanzaron la campaña “NO A LA CAZA DE PUMAS, Trofeos de sangre”, en Change.org. Para ser parte y sumarse a la iniciativa, pueden dejar su firma ingresando en http://chng.it/kZhgdZmbGL

Dicha campaña apunta a:

Impedir la caza de trofeos de puma.

Reconvertir los criaderos de puma que surten a los cotos de caza en espacios de protección y conservación de la fauna, entendiendo la oportunidad que representan para el desarrollo del turismo regional en este contexto de pandemia.

Incentivar el tratamiento legislativo de un marco regulatorio estable que impida la importación y exportación de trofeos de caza. *

Que nuestra aerolínea de bandera Aerolíneas Argentinas se sume a las más de 40 aerolíneas internacionales que han restringido los envíos de trofeos de caza en sus vuelos, como es el caso de South African Airways, Air Canada, las estadounidenses Delta y American Airlines, y Emirates Airlines, entre otras.

A este pedido se suman las organizaciones: Pumakawa, Fundación Cullunche, Red Argentina Contra el Tráfico de Especies Silvestres (RACTES), Humane Society International, Foro Ambiental Córdoba, Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables (CERNAR) de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC), Fundación de la Tierra, Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC), Fundación BIORED, Reserva Tatú Carreta y Fundación Coordinación de Felinos Silvestres Chile.

Dichas organizaciones confían en trabajar conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y con Aerolíneas Argentinas, en el diseño de políticas que detengan la caza y el transporte de trofeos de pumas.

Historia del Puma concolor en Argentina – Especie autóctona

El puma es un verdadero emblema de la Patagonia. Este animal es clave en el equilibrio y el desarrollo saludable del ecosistema. Es el felino con mayor distribución en América, al ocupar diferentes áreas desde Alaska hasta el sur continental de Argentina y Chile.

Es un felino que no ruge, sino que produce un sonido parecido al maullido. Capaz de correr 64 kilómetros por hora, es el cuarto felino más grande del mundo, junto al leopardo, llegando a los 110 kilos de peso. Prácticamente nunca ataca al hombre, a menos que sea acorralado y no pueda escapar. Y sólo si se le priva de sus presas naturales, puede atacar al ganado.

El Puma se encuentra prácticamente en todo tipo de ambientes desde el nivel del mar hasta los 5000 metros de altura en los Andes, incluyendo bosques, selvas, montes, sabanas, áreas montañosas y serranas, praderas y desiertos. Tanto el tamaño como la coloración varían geográficamente; en Argentina los ejemplares de la Patagonia son más grandes, de pelaje más denso y de color grisáceo o leonado y hacia el norte son de menor tamaño y de coloración rojiza.

Estudios muestran que sus hábitats preferidos son los cañones, escarpes, terrenos rocosos y la selva densa, pero igualmente puede vivir en zonas abiertas con poca vegetación. También se suelen adaptar a ambientes degradados y situaciones de mucha presión del hombre. Pero en ninguno de esos estudios puede leerse que les guste crecer en criadores, cuyo único destino será la caza despiadada, en condiciones que no son aptas para ninguna especie que habite nuestro país.

Los pumas no son trofeos sino una especie propia de nuestra cultura y del equilibrio del ecosistema. Son sabios indicadores de problemas ambientales y de ecosistemas degradados. La fauna autóctona no es un trofeo, los fines recreativos no deben causar sufrimiento ni maltrato animal.

*https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/2218-D-2021.pdf

Acerca de Pumakawa

Pumakawa es una asociación Civil sin fines de lucro que, instalada en Villa Rumipal, provincia de Córdoba, Argentina, se dedica a la recuperación de la fauna y restauración del monte nativo. Trabaja en la conservación de la flora y fauna, a partir de actividades recreacionales y educacionales, así como actividades de investigación. Tiene un banco de semillas nativas de 53 especies.

Cuentan con dos predios, en uno de ellos tiene un plantel de animales recuperados, donde recibe visitantes, familias y escuelas. En el otro espacio, han restaurado el monte que sufrió incendios forestales en el 2009, este fue quemado en un 95%. Hoy es un lugar que recibe a personas que quieran disfrutar del monte, con atención personalizada.

Para conocer más sobre Pumakawa: http://pumakawa.org/

Acerca de Humane Society International

Con una presencia en más de 50 países, Humane Society International (HSI) trabaja alrededor del mundo para promover el vínculo humano-animal, rescatar y proteger a perros y gatos, mejorar el bienestar de animales de finca, proteger la vida silvestre, promover testeos e investigación que no utilicen a animales, responder a desastres naturales, y combatir la crueldad a los animales en todas sus formas.

Para conocer más sobre HSI visite hsi.org. Siga a HSI en Twitter, Facebook, and Instagram.

Acerca de Fundación Cullunche

Fundación Cullunche es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, políticos partidarios, ni religiosos, que promueve la conservación de la flora y de la fauna autóctonas y el equilibrio de los ecosistemas. Trabaja por el bienestar animal, en su rehabilitación y reintroducción en la fauna silvestre, en la provincia de Mendoza, Argentina. Estos objetivos se logran mediante programas de educación, control de la aplicación de la legislación vigente y operativos de control, rescate y rehabilitación de animales.

Para conocer más sobre Fundación Cullunche: https://fundacioncullunche.com.ar/

Acerca de RACTES (Red Argentina Contra el Tráfico ilegal de Especies Silvestres)

RACTES está formado por un grupo personas de varios lugares de Argentina y con diversas profesiones, interesados en la conservación del ambiente y el respeto por la naturaleza. Trabaja en pos de colaborar en la preservación de nuestra flora y fauna.

Para conocer más sobre RACTES: http://ractes.blogspot.com