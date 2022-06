HOMENAJE A FACUNDO CABRAL

En el marco de los once años de la ausencia física de Facundo Cabral, el cantautor patagónico Mauro Guiretti presentará una obra homenaje al notable trovador, con once canciones emblemáticas reunidas en un disco que cuenta con Piero como invitado especial.Rodolfo Enrique Cabral Camiñas, conocido en el mundo con el seudónimo artístico de Facundo Cabral, nació un 22 de mayo de mayo de 1937 en La Plata, y murió asesinado en Guatemala, el 9 de julio de 2011. Toda una paradoja: un pacificador, en este caso desde el arte, moría de muerte violenta, como algunos de los mentores de sus composiciones: Gandhi; Jesús; Martin Luther King… Lejos de caer en el olvido, en un mundo dividido por el odio, las injusticias y en un contexto de pandemia planetaria, donde la muerte asoma por todas partes, el legado del creador platense recobra una necesaria vigencia. Uno de los afluentes de ese río rumoroso, musical, fresco y sanador que supo generar el recordado juglar, es el disco “Esclavo de la libertad”, que Mauro Guiretti comenzó a dar forma hace cuatro años atrás y que ahora ve la luz. El intérprete rionegrino ha seleccionado once obras que comprenden clásicos como Vuele bajo, No soy de aquí ni soy de allá, canciones con una fuerte apelación a la esperanza como Amigo mío o Vida sencilla, o la disconformidad con el “desorden” establecido a través de Pobrecito mi patrón. Mauro ha contado también con notables artistas invitados. Tal es caso de Piero quien lo acompaña en Hoy es un nuevo día. El cordobés radicado en Colombia Andy Fierro y el porteño Pablo Fernández se sumaron a una joya de la autoría de Facundo y del también inolvidable B.B. Muñoz, Los hijos del padre de la flor.

El artistaMauro Guiretti es un cantautor, compositor e intérprete de trova y música popular latinoamericana.Nacido en la Patagonia hacia 1982, forma parte de una nueva generación de cantautores argentinos. Dentro de un criterio musical que le es propio, desarrolla un gran despliegue vocal integrado a un cuidado arreglo musical.Ha sido invitado a festivales nacionales e internacionales, donde obtuvo galardones en Fiestas Populares tales como Baradero (Premio Revelación), Festival de Cosquín, Festival de peñas en Villa María.Ha presentado su música en varias giras por Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, Chile, México, Estados Unidos.