Grave denuncia en Varela: “La policía prendió fuego mi casa”

La denuncia es grave. Tan grave que pone a la comisaría sexta de Ingeniero Allan al borde del escándalo. Eduardo (61), un trabajador de la construcción, dice sin dudar que “la policía le prendió fuego la casa” y lo dejó en la calle. Hizo las presentaciones judiciales pertinentes en la fiscalía 5 y 6 de Florencio Varela y también en Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Pero, esas causas suelen ser lentas. Mientras tanto, Eduardo, su esposa y sus dos hijos tienen que vivir de prestado. La mayor de las injusticias.

Hace cinco meses a Eduardo se le iluminaron los ojos. Compró un terreno a 15 cuadras de la plaza de La Carolina en Florencio Varela, sobre la avenida Buenos Aires. “A mí me costó mucho esfuerzo comprar el terreno, pero lo pude hacer”, le dice en declaraciones a Infosur. Un mes después, fiel a su oficio y en los ratos libres comenzaron a levantar la casa, humilde pero digna. Y el sueño de una vivienda propia para la familia se transformó en realidad.

Por razones que todavía falta entender, hace tres domingos atrás cayó la policía de la comisaría sexta y arrancó el drama, que otra vez los dejó en la calle. “Vino la policía en un patrullero y un auto particular y me llevaron a la comisaría diciendo que yo había usurpado el lugar”, cuenta Eduardo visiblemente conmocionado. “Fueron cinco horas en la que el jefe de calle insistía que tenía que abandonar el terreno y me obligaba a firmar una denuncia de que me habían estafado”, refresca.

Eduardo con el Dr. Giaquinta formalizaron la denuncia contra la policía.

La situación se puso tensa ya que Eduardo dice que realizó los trámites por dos escribanías y que los papeles están en regla. “Nunca me mostraron la orden para ingresar a mi casa ni la denuncia de que yo había usurpado”, dice. Y las sospechas de algo turbio empiezan a surgir.

No obstante, hizo caso a la restricción y dejó la vivienda por unos días. “Me fui a vivir a lo de una familia en Berazategui”, dice. Sin embargo, en torno a su casa comenzaron a merodear otras personas y optó por regresar. Allí se desató la barbarie.

“La policía me prendió fuego la casa, me dejó sin nada, no creo que la fiscalía haya ordenado eso, que me quemen la casa”, dice dolorido. «Vinieron con un patrullero y un auto de civil, tenían un bidón de nafta y no me dieron tiempo ni a sacar las cosas, la prendieron fuego», dice. Lo que parecía un año venturoso, termina siendo un drama y nadie puede explicar por qué.

La instancia judicial caratuló la causa como “averiguación de ilícito” y en breve comenzará el desfile de testigos y testimoniales. Mientras tanto, Eduardo y su familia se transformaron en “sin techo” por la barbarie que nadie entiende.

En las próximas horas Eduardo se presentará en ambas fiscalías a ratificar su denuncia con el patrocinio del Dr. Daniel Giaquinta.