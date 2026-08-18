Caballeros de la Quema cerró a puro rock los festejos por los 360 años de Quilmes

Una multitud vivió este domingo el cierre del Festival Somos Quilmes, en el marco del 360° aniversario de la ciudad, con el show de Caballeros de la Quema en el escenario montado en Pellegrini y Vicente López, en una jornada libre y gratuita para toda la comunidad.

El bajo de Caballeros de la Quema todavía retumbaba en Pellegrini y Vicente López cuando la plaza Aristóbulo del Valle, repleta de gente desde temprano, terminó de convencerse de algo que ya venía sintiendo desde el sábado: Quilmes sabe festejar sus 360 años como se festejan las cosas que importan, en la calle, con la familia, con música y con birra quilmeña en la mano.

El Festival Somos Quilmes cerró este domingo con la banda de rock como plato fuerte, en una jornada libre y gratuita que convocó a decenas de miles de personas. Antes de ese cierre, el escenario había tenido una previa de primer nivel con los shows de Autos Robados, La Covacha, Criminal Tango, Alaroyé, Cordero Atado, Nada el Pájaro, Agustín Ronconi y la Pueblada, Surversivos, Bien Nosotros, Tramados, La Banda del Taller, Al Gran Capitán y Revolución Gaucha.

Alrededor del escenario, la plaza se transformó en una feria a cielo abierto: foodtrucks, emprendedores locales y una oferta gastronómica pensada para no golpear el bolsillo de las familias que se acercaron a pasar el domingo afuera.

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, celebró el cierre de los festejos: «Culminamos los festejos por los 360 años de nuestra ciudad junto a miles de familias que disfrutaron de una jornada con puestos gastronómicos, música en vivo y el gran cierre de Caballeros de la Quema. Cuando alguien nos pregunta de dónde venimos, respondemos con el pecho inflado de orgullo, porque somos una tierra cargada de resistencia, solidaridad y profundo amor».

«Celebremos el valor de pertenecer a esta patria chica, reflejo de la lucha de nuestros pueblos originarios y de todas las culturas que llegaron para construir comunidad. Con ese sentimiento, seguiremos trabajando con compromiso para defender y cuidar nuestro lugar en el mundo», agregó la funcionaria, y agradeció a vecinos, emprendedores, artistas y trabajadores que hicieron posible los dos días de festejo.

Entre los emprendedores que participaron de la feria estuvo Mauro Díaz, secretario de Productores Cerveceros, quien remarcó el clima del encuentro: «Estamos contentos por el lugar que nos brinda el Municipio. Estamos en un ambiente de fiesta, de desarrollo productivo local».

Los vecinos también se sumaron a los elogios. Elio Ramírez contó que la jornada le generaba orgullo: «A mí me hace sentir orgullo toda esta gente que se acerca para compartir el momento de Quilmes, que cumplió 360 años, y la estamos pasando divino». Leandro Álvarez, por su parte, resumió el espíritu del festejo: «Me encanta venir acá y recorrer todos los puestos, comer algo rico, tomar una birra quilmeña. A los quilmeños les diría que disfruten de este distrito, que es el mejor de la Provincia. Ser quilmeño es comunidad. Estos eventos son muy buenos porque le sirven a la familia que tiene muchas ganas de pasear y divertirse».