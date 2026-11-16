Los narcos mataron a su hijo en Varela y ahora los amenazan

El crimen de Franco Herrera y uno de sus amigos conmocionó al barrio San Francisco en Florencio Varela. A casi tres meses del doble asesinato, sus padres denuncian que los autores materiales siguen prófugos, que viven amenazados y que hace una semana les retiraron la custodia policial.

El asesinato de Franco Herrera, ocurrido en el barrio San Francisco, en Florencio Varela, dejó una herida imposible de cerrar en su familia y un reclamo que, a casi tres meses del ataque, sigue sin encontrar respuestas. Sus padres, Javier Herrera y Carina Godoy, aseguran que los autores materiales del crimen continúan prófugos, cuestionan el avance de la investigación judicial y denuncian que les retiraron la custodia policial pese a las amenazas que, según sostienen, todavía reciben. “Hoy estamos regalados, a que vengan y nos acribillen”, expresó Javier durante una convocatoria de familiares de víctimas de la inseguridad realizada el último viernes en la plaza San Juan Bautista.

Javier llegó al encuentro junto a su esposa para hacer visible una historia atravesada por la violencia narco, las denuncias que —según sostiene— no fueron escuchadas, las demoras en la atención hospitalaria y el temor permanente de que la tragedia vuelva a repetirse.

El ataque que terminó con la vida de Franco

“Mi hijo estaba con dos amigos en la puerta de mi casa. Se equivocaron de casa y mataron a mi hijo, al amigo y al otro pibe lo dejaron herido”, relató Javier.

El ataque ocurrió el jueves 13 de agosto y dejó dos jóvenes muertos y un tercero gravemente herido. Como informó InfoSur en aquella oportunidad, un automóvil Volkswagen Suran gris llegó hasta la puerta de una vivienda de la calle 1325, entre 1344 y 1348, y desde su interior abrieron fuego contra el grupo de amigos. La hipótesis que circuló entre los vecinos fue que los agresores buscaban atacar otra vivienda de la cuadra y se equivocaron de objetivo.

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Según su testimonio, el ataque se produjo en medio de un enfrentamiento entre bandas vinculadas a la comercialización de drogas que operaban en el barrio.

Para el padre de Franco, no se trató de un episodio aislado ni imprevisible. Asegura que los vecinos venían denunciando desde hacía años la venta de estupefacientes en la zona y que habían advertido sobre el peligro que representaba el funcionamiento de un búnker a pocas cuadras de sus viviendas.

Un reclamo constante que no tuvo respuesta

“Hace dos años y medio que vendían droga las 24 horas. Pasaban más de cien personas por día. Nadie, ningún patrullero lo vio. Nadie lo ve”, cuestionó.

El padre de Franco sostiene que antes del crimen se habían realizado procedimientos policiales en el lugar, incluso allanamientos en los que habrían encontrado personas con droga. Sin embargo, denuncia que esos operativos no derivaron en detenciones que impidieran que la actividad continuara.

“Encontraron pibes con droga en los allanamientos. Nadie llevó preso a nadie. Dejaron a esa gente que siguiera vendiendo droga 24 horas al día, hasta que pasa una desgracia. Como siempre, paga gente inocente, gente de trabajo. Destruyen familias”, manifestó.

La indignación de Javier y Carina también apunta a las responsabilidades institucionales que, a su entender, deben investigarse. Su reclamo no se limita a quienes efectuaron los disparos: exigen que se esclarezca por qué las denuncias anteriores no tuvieron consecuencias y si existieron omisiones en los controles policiales.

El búnker incendiado y un terreno vacío

Después del asesinato de Franco, la indignación de los vecinos derivó en una reacción colectiva contra el búnker señalado por la familia como punto de venta de drogas. El lugar fue incendiado y posteriormente demolido por el Municipio. Hoy, en ese sitio, solo queda un terreno vacío.

Sin embargo, para la familia Herrera, que ese punto de venta haya desaparecido no significa que el problema esté resuelto.

“Hoy está tranquilo, pero están todos los soldaditos que se pasean libres como si nada”, advirtió Javier, quien reclama que también se investigue y se actúe sobre quienes, según denuncia, continúan vinculados con la actividad narco en el barrio.

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Los autores materiales siguen prófugos

La investigación judicial está a cargo de la fiscal Mayola, de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 6. De acuerdo con lo informado por los padres de Franco, hay personas detenidas en el marco de la causa, pero no serían quienes efectuaron los disparos. Los presuntos autores materiales continuarían prófugos.

La familia sostiene que el vehículo utilizado durante el ataque pudo ser identificado a partir de registros de cámaras de seguridad aportados por vecinos. Sin embargo, todavía espera que la Justicia determine quiénes fueron los responsables materiales del asesinato.

“Los asesinos no están presos. Supuestamente están prófugos. Estamos esperando que puedan apresar a las personas que supuestamente son las que dispararon”, expresó Javier.

Y fue contundente sobre lo que espera de la investigación: “Yo quiero que caigan todos”.

La otra denuncia: “A mi hijo me lo dejaron morir en el hospital”

Al dolor por el asesinato se suma otro reclamo, esta vez contra el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. Javier cuestionó el tiempo que, según su relato, transcurrió hasta que su hijo ingresó al quirófano y anticipó que la familia inició acciones judiciales para que se investigue la atención médica recibida.

“Mi hijo salió de mi casa caminando, se subió al auto caminando y se bajó en el hospital caminando. Estuvo cuatro horas y veinticinco minutos para entrar a un quirófano. A mi hijo me lo dejaron morir en el hospital”, denunció.

Según el relato de la familia, mientras Franco esperaba ser atendido, su amigo, que también había resultado herido durante el ataque, estaba siendo asistido por un cirujano.

Los padres cuestionan que no se hubiera dispuesto, según sostienen, la intervención de un profesional de urgencia o un eventual traslado para atender a Franco. Por ese motivo, iniciaron una demanda contra el establecimiento sanitario.

Javier anticipó que continuará con el reclamo judicial para que se reconstruya lo sucedido durante esas horas y se determinen las eventuales responsabilidades.

El miedo después de perder a un hijo

Tras el asesinato de Franco, el miedo se convirtió en parte de la vida cotidiana de la familia. Javier aseguró que su cuadra permanece amenazada y que, pese a esa situación, hace una semana les retiraron la custodia policial que tenían asignada.

“Nosotros por derecho tendríamos que tener custodia porque está toda la cuadra amenazada. Nos sacaron la custodia hace una semana. Hoy estamos regalados, a que vengan y nos acribillen”, manifestó con angustia.

La preocupación no se limita a la posibilidad de que los responsables del crimen continúen libres. La familia también teme por su propia seguridad y cuestiona que quienes denunciaron y reclaman justicia deban vivir bajo amenaza.

“Nosotros tenemos que andar enjaulados. ¿Cómo es? Los que tienen que estar presos andan libres y nosotros vivimos con miedo”, cuestionó Javier.

“Varela no es solamente la plaza”

La convocatoria realizada en la plaza San Juan Bautista reunió a familiares de personas que atravesaron distintas situaciones de inseguridad y violencia. La intención, explicó Javier, fue generar un espacio donde las víctimas puedan encontrarse, acompañarse y hacer públicos reclamos que muchas veces quedan encerrados en el ámbito familiar.

“Entre víctimas nos estamos acompañando porque la Justicia muchas veces no da respuesta”, sostuvo.

A casi tres meses del asesinato de Franco Herrera, sus padres siguen esperando que la investigación avance, que los presuntos autores materiales sean detenidos y que se esclarezcan tanto las circunstancias del ataque como las denuncias por la atención hospitalaria.

Mientras tanto, la familia asegura que vive con miedo y sin la custodia que tenía asignada. La búsqueda de justicia por Franco continúa, pero ahora también reclaman algo elemental: poder vivir sin temor a que la violencia vuelva a golpear su puerta.