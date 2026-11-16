Folclore, familias y tradición: Varela celebró sus raíces

Música, danza, gastronomía y emprendimientos dieron forma a un festival popular en 25 de Mayo y Chacabuco. Andrés Watson destacó el valor de las tradiciones argentinas, pero fueron también las historias de vecinos, artistas y familias las que le dieron sentido a una jornada de encuentro comunitario.

El folclore volvió a ocupar la calle en Florencio Varela. Entre canciones, violines, parejas de baile y puestos de emprendedores, las tradiciones argentinas encontraron un escenario para reunir a distintas generaciones en una misma celebración. El encuentro tuvo lugar el domingo por la tarde en la esquina de 25 de Mayo y Chacabuco, donde la música y las expresiones populares convocaron a familias y artistas del distrito.

El intendente Andrés Watson reivindicó las raíces culturales del país y el valor de mantener vivas aquellas costumbres que atravesaron generaciones. «Las tradiciones que construyeron nuestra historia como país» estuvieron reflejadas, señaló, en un festival popular que reunió a la comunidad.

En ese marco, el jefe comunal sostuvo que, «en momentos difíciles a nivel nacional», desde el Municipio respaldaron iniciativas que promovieron el arte, la creatividad y los encuentros comunitarios como espacios de recreación y participación.

Pero la identidad de una fiesta también se cuenta desde quienes la viven.

Gladys Leguizamón llegó desde Villa Angélica acompañada por toda su familia. No fue solamente a mirar: también participó con un puesto de venta de ropa típica. «Vinimos a bailar un rato y también participamos con un puesto de venta de ropa típica», contó.

Para ella, las propuestas culturales gratuitas impulsadas por el Municipio representaron oportunidades que su familia supo aprovechar. Con sus hijas y hermanas se anotaron en distintas clases y actividades. «Eran oportunidades imperdibles», recordó.

Su nieta Franchesca encontró otro modo de participar. La experiencia que más disfrutó fue cantar mientras su abuela tocaba el violín junto a su grupo. Una escena sencilla, pero capaz de resumir el espíritu de la jornada: una tradición que no queda detenida en el pasado, sino que se transmite y se reinventa dentro de las propias familias.

El escenario también fue una oportunidad

Para Alejandro Naser, vecino de KM 26,700, el folclore llegó a su vida mucho antes del festival. Durante cuatro años practicó en la Casa de la Cultura, un espacio al que le atribuyó un significado especial.

«Fue una salvación. Me dio una alegría inmensa», expresó.

Después de interpretar «Zamba para olvidar» sobre el escenario, destacó el talento artístico que existe en Florencio Varela y la importancia de contar con espacios donde pueda mostrarse. Consideró que estos encuentros resultaron fundamentales para que músicos y artistas locales pudieran compartir su trabajo con el público.

También hubo lugar para las expresiones de la danza. Ángel Peralta, profesor de Chaja Ballet, valoró la posibilidad de que agrupaciones más pequeñas del distrito pudieran presentarse y acercarse a nuevos espectadores.

«Fue importante homenajear nuestra identidad junto al pueblo», sostuvo el vecino de Bosques Centro.

La jornada se completó con stands de emprendedores y propuestas gastronómicas, que acompañaron la celebración y sumaron movimiento a una esquina convertida, por unas horas, en punto de encuentro.

La secretaria de Cultura, Deportes y Recreación, Estefanía Nieva, también participó de la actividad.

En tiempos en que las tradiciones suelen quedar reducidas a una fecha en el calendario, el festival encontró su sentido en otro lugar: una abuela tocando el violín, una nieta cantando, un joven que volvió al escenario después de formarse en la Casa de la Cultura y pequeños ballets que encontraron un espacio para mostrar lo que hacen.

Porque la identidad de un pueblo no se conserva solamente en los discursos. También se sostiene cuando sus vecinos se encuentran, comparten sus expresiones y transmiten a las nuevas generaciones aquello que los une.