El día en que Diego Maradona jugó con «El Halcón» de Varela

Este 30 de octubre es diferente a los demás, no está el cumpleañero, no estará Diego Armando Maradona, al que se vio públicamente por última vez hace un año atrás en la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata, en una imagen que preocupó por su estado de salud pero que no fue suficiente alarma para evitar que 26 días después falleciera en medio de un inmenso dolor popular. En esa falta inconmensurable recordamos a Maradona en el histórico partido con «El Halcón», la visita fallida a al Tomaghello y el día del gesto imborrable con los hinchas de Defensa y Justicia, el equipo de Florencio Varela.

En la imagen que acompaña esta nota “El Diez” viste una camiseta verde y amarilla, pero no es del club Defensa y Justicia, sino de un equipo de choferes de la línea 148 de la empresa “El Halcón” que disputaba ese día un partido por la “interlinea” con los conductores de la 22. Y Diego fue parte del encuentro futbolístico.

Diego Maradona en Florencio Varela junto a un componente de la empresa El Halcón de apellido Campos y Robertìn, que hoy es delegado de la empresa. (Foto gentileza Alejandro Silva)

“Yo estuve ahí”, dice Silva emocionado ante el cronista de Infosur en una nota publicado el año pasado. “No pude jugar porque tenía una infección en la muela que casi me internan, pero vi el partido un buen rato”, cuenta.

Silva jugaba ese año en la 5ta. de Defensa y Justicia y fueron los subcampeones del torneo.

“Cuando los choferes de la línea 22 vieron que Diego jugaba para El Halcón, amagaron con protestar pero terminaron todos comiendo un asado”, recordó Silva que en ese entonces vivía en Villa Vatteone y hoy en el barrio Santa Rosa.

El día en que Diego tuvo un enorme gesto con los hinchas de Defensa y Justicia

Los más veteranos hinchas de Defensa y Justicia, el club de Florencio Varela, todavía lo recuerdan con emoción. El 31 de agosto de 1992 el Halcón, que contaba en el plantel con Lalo Maradona (hermano de Diego) tenía que enfrentar a Colón en Santa Fé por la cuarta fecha de la B Nacional. Sin embargo, un temporal postergó el partido para el otro día y con ello se complicaba la situación del grupo de simpatizantes que había llegado al estadio.

El “Pájaro del Aire” que avisó de un visita al Tomaghello

Los más veteranos los recuerdan y lamentan no haber registrado la fecha exacta. Fue durante la temporada de Defensa y Justicia 91/ 92 cuando el avión avisaba que el “sábado Diego Armando Maradona visitaba el estadio de Defensa y Justicia para ver jugar a su hermano” Lalo. Finalmente, la visita nunca se concretò. La silla que habían puesto junto a los padres del jugador quedó vacía.

Lalo Maradona durante la temporada que jugó para el equipo de Varela

En plena pandemia convocó a donar sangre en el hospital El Cruce

En el mes de septiembre de este año, Diego Maradona, utilizó las redes sociales para pedirle a sus seguidores que donen sangre. Y los convocó a hacerlo en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. Un gesto histórico para el hospital que enfrentaba por la pandemia la reducción de los voluntarios que donan como uno de los impactos de la pandemia.