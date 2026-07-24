De tapa

Edición impresa de Infosur: vacunas, desempleo y paro en la 148

By: Redaccion

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Ya está disponible la nueva edición impresa de Infosur.

Esta semana, la tapa de la edición impresa de Infosur reúne los temas que más preocupan y ocupan a los vecinos del Conurbano Sur: una alerta sanitaria por la caída en la vacunación infantil, la suba sostenida del desempleo en el Gran Buenos Aires, un conflicto gremial que puede dejar sin servicio a la Línea 148 y una nota de color con el gesto de orgullo de María Becerra en Barcelona.

En esta edición impresa de Infosur

  • 100 mil chicos sin vacunas: el Colegio de Médicos bonaerense advierte sobre un posible brote de características catastróficas y le exige al Ministerio de Salud restablecer la provisión de dosis.
  • Sube el desempleo en el GBA: la desocupación en el Gran Buenos Aires trepó a 9,7% en el último trienio, según datos oficiales del Gobierno bonaerense.
  • Línea 148, al borde del paro: tras cinco meses sin servicio entre enero y mayo, los trabajadores vuelven a amenazar con una medida de fuerza si no se reincorpora a los 49 despedidos.
  • Becerra y su bandera en Barcelona: la quilmeña volvió a flamear la bandera argentina en un show internacional, en medio de la polémica post Mundial.

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