Ya está disponible la edición impresa de Infosur correspondiente al 3 de julio de 2026. Como todos los VIERNES, podés recorrerla completa, página por página, con nuestro lector digital.

Los temas de la tapa de la edición impresa de Infosur:

🔴 Alarma por récord de despidos en el Conurbano

La Provincia concentra uno de cada cuatro despidos del país. En el Conurbano el desempleo llega al 9,7% y el salario cae a contramano del resto de la Argentina.

Día del Docente Desaparecido

El Concejo Deliberante declaró por unanimidad el 26 de junio como el Día del Trabajador de la Educación Varelense Detenido-Desaparecido.

Suben los virus respiratorios

Salud bonaerense pidió no llevar a la escuela a chicos con síntomas y alertó por el aumento de casos de coqueluche en bebés.

Milei toca su peor imagen

Una encuesta de Management & Fit marcó 58,2% de rechazo a la gestión libertaria, el nivel más alto desde diciembre de 2023.

Robo en una escuela en obra

Ladrones forzaron el portón y un pañol de la EES N° 55 y se llevaron herramientas de la refacción en curso.

Kunkel invoca a Perón y Balbín

El dirigente varelense ve en Kicillof el mismo espíritu de unidad que buscaron el líder justicialista y el radical en 1973.