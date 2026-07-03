Ya está disponible la edición impresa de Infosur correspondiente al 3 de julio de 2026. Como todos los VIERNES, podés recorrerla completa, página por página, con nuestro lector digital.
Los temas de la tapa de la edición impresa de Infosur:
🔴 Alarma por récord de despidos en el Conurbano
La Provincia concentra uno de cada cuatro despidos del país. En el Conurbano el desempleo llega al 9,7% y el salario cae a contramano del resto de la Argentina.
Día del Docente Desaparecido
El Concejo Deliberante declaró por unanimidad el 26 de junio como el Día del Trabajador de la Educación Varelense Detenido-Desaparecido.
Suben los virus respiratorios
Salud bonaerense pidió no llevar a la escuela a chicos con síntomas y alertó por el aumento de casos de coqueluche en bebés.
Milei toca su peor imagen
Una encuesta de Management & Fit marcó 58,2% de rechazo a la gestión libertaria, el nivel más alto desde diciembre de 2023.
Robo en una escuela en obra
Ladrones forzaron el portón y un pañol de la EES N° 55 y se llevaron herramientas de la refacción en curso.
Kunkel invoca a Perón y Balbín
El dirigente varelense ve en Kicillof el mismo espíritu de unidad que buscaron el líder justicialista y el radical en 1973.
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