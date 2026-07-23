Volvieron las vacaciones de invierno al Centro de Empleados de Comercio con actividades para toda la familia

El Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y San Francisco Solano anunció el regreso de las tradicionales vacaciones de invierno con una variada propuesta de actividades recreativas destinadas a los más chicos.

Durante el receso invernal, niñas y niños podrán disfrutar de espectáculos teatrales, funciones de circo y tardes de juegos, en una programación especialmente pensada para promover la diversión, la participación y el encuentro familiar en un espacio seguro.

Las actividades se desarrollarán en las distintas sedes y delegaciones del Centro de Empleados de Comercio, ofreciendo opciones accesibles para las familias afiliadas de toda la región.

“Queremos que los más chicos vivan unas vacaciones llenas de alegría, entretenimiento y momentos compartidos. Por eso preparamos una propuesta variada y pensada para toda la familia”, expresaron desde la conducción de la institución.

En ese sentido, Roberto “Mata” Rodríguez, Conducción, invitó a los afiliados a participar de las actividades y destacó la importancia de generar espacios recreativos para la comunidad.

Desde la organización se informó que los interesados podrán consultar la programación completa, los requisitos de inscripción y la modalidad de participación acercándose a la sede central o a cualquiera de las delegaciones de Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y San Francisco Solano.

El Centro de Empleados de Comercio invita a todas las familias afiliadas a sumarse a esta propuesta de vacaciones de invierno, pensada para compartir, jugar y disfrutar en comunidad.