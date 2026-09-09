Los chicos de Florencio Varela votan qué proyectos se hacen realidad: así funciona «Decisión Niñez»

El intendente Andrés Watson encabezó en Florencio Varela la apertura zonal del programa bonaerense «Decisión Niñez», donde chicos de entre 8 y 17 años del distrito y municipios vecinos presentaron 21 proyectos que serán elegidos por sus propios pares para recibir financiamiento.

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, encabezó el martes por la mañana la apertura del programa bonaerense «Decisión Niñez» en su etapa zonal, en el polideportivo «La Patriada», ubicado en avenida Novak y Bonn.

Durante la jornada, jóvenes de entre 8 y 17 años, tanto de Florencio Varela como de distritos vecinos, presentaron 21 proyectos sobre distintos ejes, con el objetivo de ser elegidos por sus propios pares para recibir financiamiento y poder ejecutarlos.

Watson remarcó que se trata de «una iniciativa que posibilitó a chicas y chicos abordar en conjunto ideas para solucionar problemáticas o cambiar realidades de forma democrática», y la definió como «un sitio en el cual escuchar al otro, conocer su opinión, mejorar de manera colectiva, en sociedad». El intendente destacó además la decisión del gobernador Axel Kicillof de impulsar este tipo de propuestas de trabajo grupal por el bien común entre los más jóvenes.

La directora ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres, calificó la iniciativa como «una política pública excepcional en el desarrollo de las comunidades a través de la participación» de los chicos presentes.

Entre los proyectos exhibidos estuvo el del Centro Murguero del barrio San Nicolás, presentado por Santiago Umaño: «Nuestro propósito surgió del deseo de alejar a las pibas y los pibes de los peligros de la calle, pero acercarlos a la música», explicó, y describió la iniciativa como un espacio de contención para entretenerse y despejar la cabeza de las dificultades personales.

Iara Chapella, alumna de la Secundaria N° 27 de Berazategui, presentó un plan orientado a concientizar sobre la donación de sangre. «Al evaluar las potenciales temáticas, descubrimos la creciente necesidad de esta acción», contó sobre la elección del tema.

Por su parte, Joaquín Silva, de la Técnica N° 3 de San Francisco Solano, encabezó el proyecto «Electromecánica Inclusiva», pensado para acercar a chicos con neurodivergencias a distintos saberes a través de tableros sonoros y visuales. «Pensamos en ayudar a pequeños y pequeñas con neurodivergencias a tener su primera interacción con saberes particulares», explicó.

De la jornada participó también la secretaria de Desarrollo Social, Laura Vivas.