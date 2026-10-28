«La zona está liberada»: el brutal asalto a un almacén de La Colonia, en Florencio Varela, que desnudó el hartazgo de un barrio olvidado

Eran las seis de la tarde cuando la pesadilla volvió a repetirse tras el mostrador. Varios delincuentes irrumpieron en un comercio de la calle 1636, en Florencio Varela, y no conformes con saquear la mercadería, le propinaron una golpiza a la dueña. Tras el violento golpe, los vecinos rompieron el silencio con un grito desesperado: «La zona está liberada». Las nuevas autoridades policiales no tienen contacto con la prensa.

El reloj marcaba exactamente las 18:00 de una jornada que prometía ser rutinaria. Sin embargo, en el interior del almacén ubicado en el corazón del barrio La Colonia, la violencia se desató sin preámbulos. El ingreso intempestivo de varios sujetos quedó grabado, segundo a segundo, por el sistema de cámaras de seguridad al que Infosur accedió en exclusiva. En cuestión de segundos, la impotencia se apoderó del lugar: los malvivientes encañonaron, amedrentaron y golpearon a la propietaria, una vecina trabajadora que quedó a merced de la furia delictiva.

Para los habitantes de la zona, el ataque no es un caso aislado, sino la crónica de una tragedia anunciada. «Nos roban todos los días. Pedimos reuniones de seguridad a la policía y jamás nos dan bolilla», se desahogó una vecina del lugar, sintetizando el clima de abandono que se respira en cada cuadra.

La bronca vecinal apunta directamente al accionar de la Comisaría 5ta. Con indignación, los frentistas contrastan la apatía policial con la burocracia selectiva: «Allá pusieron la motorizada que anda controlando a las camionetas que vuelven del mercado para manguear, pero para cuidar al vecino no hay nadie», dispararon sin filtro.

El recuerdo de operativos masivos tras episodios trágicos —como el fallecimiento de Don Pascual, cuando las cuadras se llenaron repentinamente de patrulleros— hoy suena a burla frente a la intemperie cotidiana que sufren los comerciantes. Vivir entre rejas, con el temor constante de que una entradera termine de la peor manera, agotó la paciencia colectiva.

Con la violencia explícita registrada en los monitores y el miedo latente de que la próxima vez sea irreversible, los vecinos aseguraron que no se quedarán de brazos cruzados. Preparan notas formales firmadas por toda la comunidad para exigir respuestas urgentes al palacio municipal. Mientras tanto, las imágenes exclusivas de Infosur exponen la cruda radiografía de un conurbano donde abrir las puertas de un negocio se ha convertido, peligrosamente, en un acto de supervivencia.