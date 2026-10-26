Estudiantes de 6to año del Instituto Tecnológico Florentino Ameghino participan de CANSAT Secundario, el concurso nacional de la CONAE, con un minisatélite que mide variables atmosféricas. Esperan uno de los cinco cupos para lanzarlo en Córdoba.

Tiene el tamaño de una lata de gaseosa y una ambición mucho más grande: subir varios kilómetros a bordo de un cohete, medir lo que pasa en el aire y contarlo todo hasta tocar el suelo. Se llama «Atenea 67» y es la apuesta con la que un grupo de estudiantes de Berazategui en CANSAT compite en el certamen nacional de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Los autores tienen 17 y 18 años y cursan 6to año de Electrónica Digital en el Instituto Tecnológico Florentino Ameghino, parte del Colegio ubicado en la calle 138 entre 18 y 19. Ya están en la tercera etapa del concurso. Por estos días arman el paracaídas y esperan los resultados de las evaluaciones. Hay cinco cupos para lanzar los dispositivos en la provincia de Córdoba.

Los estudiantes arman el CANSAT, del tamaño de una lata de gaseosa.

Conviene una aclaración: no es un satélite que llegue al espacio. Es un modelo a escala que trabaja en las capas bajas de la atmósfera. Una de las estudiantes, vecina de Gutiérrez e integrante del equipo, explicó que mide distintas variables atmosféricas, entre ellas la radiación ultravioleta. El camino fue por etapas: capacitaciones de la CONAE, un documento preliminar de diseño y un kit de materiales para investigar y programar. «Trabajamos muy duro y seguimos adelante», contó.

El docente de Electrónica Digital, Tomás Arce, lo explica así: el CANSAT debe hacer telemetría durante un vuelo de varios kilómetros impulsado por un cohete. A partir de cierta altura tiene que desplegar un paracaídas y entregar los datos desde el despegue hasta el aterrizaje. Para él, el valor está en que los chicos aplican lo aprendido en una experiencia concreta de investigación y desarrollo.

La directora, Patricia Rodríguez, destaca que es la única escuela de Berazategui que participa y que representar al distrito y al Colegio es «doblemente meritorio». «Los chicos nos traen ideas y nosotros los acompañamos», dice. Agrega que otro grupo de la escuela pasó a la instancia nacional de la Feria de Ciencias. Arce suma que la escuela participa también de las propuestas del Municipio para formar técnicos en el distrito.

Ahora falta la respuesta de la evaluación. Si llega, serán cinco los dispositivos que despeguen en Córdoba. Uno de ellos, del tamaño de una lata, saldrá de un aula de Berazategui.

El equipo trabaja ahora en el paracaídas y espera los resultados de la evaluación.