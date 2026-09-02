Un alumno llevó un arma de juguete a una escuela y se activó un operativo policial

El episodio ocurrió en una escuela secundaria ubicada sobre Guardia Nacional, entre Larrea y G. Spano. El aviso generó preocupación dentro del establecimiento y derivó en la intervención policial. Finalmente se constató que el arma era de juguete.

Por unos minutos, la preocupación se instaló en una escuela secundaria de Florencio Varela. Un alumno llegó al establecimiento con un objeto que, a primera vista, tenía apariencia de un arma de fuego.

El aviso activó la alerta y rápidamente se puso en marcha un operativo para determinar qué estaba ocurriendo dentro de la institución ubicada sobre Guardia Nacional, entre Larrea y G. Spano.

La primera información hablaba de un alumno que había ingresado con un arma. Sin embargo, con la intervención policial se pudo establecer que se trataba de un arma de juguete.

La situación no terminó allí. Por protocolo, el menor fue retirado del establecimiento y trasladado junto con sus progenitores y autoridades de la escuela hasta la comisaría correspondiente, donde se iniciaron las actuaciones para dejar constancia de lo ocurrido.

La alerta que movilizó a la escuela

El episodio generó inquietud entre quienes se encontraban en la institución, especialmente por la apariencia del objeto que llevaba el estudiante.

La intervención permitió despejar rápidamente la principal incógnita: no se trataba de un arma de fuego real.

Aun así, la presencia de un objeto con apariencia de arma dentro de una escuela derivó en la intervención de las autoridades y en la apertura de actuaciones.

Ahora resta determinar en qué circunstancias el alumno llevó el objeto al establecimiento y qué medidas adoptarán las autoridades educativas frente al episodio.

El caso quedó bajo intervención policial, mientras se aguarda el informe completo con los detalles de lo ocurrido.