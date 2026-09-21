Berazategui: el Gran Premio del Vidrio cambió de dueño, qué pasó

(Por Esteban Echenique para Infosur) La obra «Despedida silenciosa», de la artista Adriana Maseda, quedó descalificada y perdió el Gran Premio Adquisición del Salón del Vidrio de Berazategui. Lo confirmaron a Infosur fuentes de la Municipalidad de Berazategui, que indicaron que el viernes llegó un informe del certamen de Brasil según el cual la pieza había recibido un premio allí.

Con la descalificación, el nuevo ganador es Gonzalo Alvarez, con la obra «In Memorian 1 W.M. la bella utopia».

Desde el Municipio agregaron que la artista insiste en que aquel premio fue para ella y no para la obra. Aun así, la pieza quedó fuera.

Cómo empezó la polémica

La historia puede reconstruirse a partir de las publicaciones de la propia artista y del reglamento oficial del Salón, y fue la que Infosur puso ante la Municipalidad antes de publicarla.

En mayo, Maseda mostró en sus redes «Despedida silenciosa» y explicó que era la pieza que había presentado en BIAVI 2026, la Bienal de Arte en Vitro de Brasil. Contó que la obra se inspira en el deterioro de los corales por el calentamiento de las aguas del océano y representa su blanqueamiento, cuando pierden las algas que les dan color y quedan expuestos a un proceso que puede terminar en su muerte.

En esa publicación agradeció al jurado de BIAVI y mostró el diploma del premio.

Captura del posteo en el que la autora agradece al jurado de #BIAVI2026 y exhibe el voucher correspondiente al reconocimiento obtenido en el certamen internacional, meses antes de la convocatoria en Berazategui.

El antecedente estaba, entonces, a la vista de cualquiera.

Meses después, la misma pieza llegó al 28° Salón Nacional del Vidrio en el Arte, inaugurado el 12 de septiembre en el Complejo Cultural Municipal San Francisco, donde se exhiben más de 70 obras de artistas de todo el país. La autora era la misma, el título era el mismo y las imágenes permiten identificar la misma obra. Y en Berazategui obtuvo el reconocimiento máximo: el Gran Premio Adquisición Berazategui «Capital Nacional del Vidrio», que las bases fijan en $1.500.000 y diploma.

Lo que decían las bases

Las condiciones de admisión del Salón incluyen una disposición concreta: «No serán admitidas: Obras que hayan obtenido premios en otros salones».

No es una recomendación ni una condición referida solo al momento de premiar: está entre los requisitos que definen qué obras pueden ingresar.

Las bases también establecen que la presentación lleva formulario de inscripción y tiene carácter de declaración jurada, con aceptación de las reglas del Salón.

Las obras se recibieron entre el 16 y el 18 de julio, el jurado intervino el 24 de julio y la muestra se inauguró el 12 de septiembre. Para entonces, el antecedente de BIAVI 2026 ya era público.

El reglamento aclara además que las decisiones del jurado no son apelables, pero que pueden anularse si se acredita que la obra o el autor premiado no reunían las condiciones exigidas.

Publicación realizada por la artista Adriana Maseda el 24 de mayo de 2026, donde presenta formalmente la obra “Despedida silenciosa” y detalla su participación en la Bienal de Arte en Vitro de Brasil (#BIAVI2026).

Lo que todavía no se explica

La descalificación responde a lo central, pero deja preguntas sobre el procedimiento.

Falta saber cómo se aplicó la condición de admisión cuando la obra ingresó al Salón, qué declaró la artista en su ficha de inscripción y qué información tuvo el jurado antes de otorgar el Gran Premio.

Nada de esto pone en duda el valor artístico de «Despedida silenciosa». Tampoco permite afirmar que haya existido una decisión deliberada para beneficiar a la autora.

El interrogante, entonces, sigue sin estar en la obra. Está en el procedimiento, y en cómo se aplicaron las reglas que todos los participantes aceptaron al inscribirse.