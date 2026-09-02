Entraron al colegio Santo Domingo, cortaron la alarma y la luz y escaparon con dinero y equipos

El robo en el colegio de Florencio Varela fue descubierto durante la mañana en el establecimiento ubicado en Jujuy al 40, esquina Presidente Perón. Los delincuentes barretearon puertas y ventanas, dejaron una barreta en el lugar y se llevaron unos $300.000, un celular y otros elementos. Un trabajador resultó golpeado al intentar abrir una puerta.

El silencio de la mañana terminó de golpe en el colegio Santo Domingo de Florencio Varela. Al llegar al establecimiento ubicado en Jujuy 40, en la esquina con Presidente Perón, el personal encontró algo que no debería haber estado allí: puertas y ventanas forzadas, sectores revueltos y señales claras de que alguien había entrado durante la noche.

El ingreso había sido violento. Los delincuentes utilizaron una barreta para forzar distintos accesos y, antes de recorrer el establecimiento, habrían cortado el suministro eléctrico y el sistema de alarma, según las primeras constataciones realizadas en el lugar.

La escena dejaba una pregunta inmediata: qué habían alcanzado a llevarse.

El primer relevamiento permitió establecer un faltante de aproximadamente $300.000 en efectivo, además de un teléfono celular Samsung y otros elementos cuya ausencia todavía debía ser determinada. También se informó el robo de un equipo de parlantes del establecimiento.

Una puerta, un matafuego y un golpe

En medio de la revisión del colegio ocurrió otro episodio. Al intentar abrir una de las puertas, un matafuego cayó y golpeó en la cabeza a una de las personas que se encontraba en el lugar.

El hombre, sufrió un fuerte golpe y presentó un importante chichón en la cabeza. Personal del SAME fue convocado para asistirlo.

Mientras tanto, empleados de distintos sectores del colegio comenzaron a revisar las instalaciones para determinar si el botín había sido mayor al detectado durante la primera inspección.

Policía Científica y cámaras

Tras recibir la denuncia, intervino la UFIJ N° 2 de Florencio Varela, a cargo del fiscal de turno, que dispuso una serie de medidas para intentar reconstruir cómo ocurrió el robo y quiénes estuvieron detrás del ingreso.

Entre las diligencias ordenadas se encuentran la intervención de Policía Científica, el relevamiento de las cámaras de seguridad y otras tareas de rigor.

Los investigadores deberán determinar ahora por dónde ingresaron los delincuentes, cuánto tiempo permanecieron dentro del colegio y si las cámaras pudieron registrar movimientos durante el robo.

La barreta encontrada en el establecimiento podría convertirse también en una pieza importante para la investigación.

Por el momento, el caso quedó caratulado como robo y continúa bajo investigación policial y judicial en Florencio Varela.

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