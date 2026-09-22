Triple crimen de Varela: la ruta narco que va quedando al descubierto

Piden la captura de «Papá», el supuesto jefe narco del triple crimen de Varela

Tal como lo veníamos anticipando en esta serie de coberturas, la ruta narco terminaba en Florencio Varela: pero empezaba en la Capital Federal, y ahora suma ramificaciones que llegan hasta Perú. La investigación por el triple femicidio narco de septiembre de 2025 —organizado en el Bajo Flores por una banda peruana con cómplices argentinos y ejecutado en el distrito varelense— sumó esta semana un capítulo clave.

El Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo de la causa, pidió la captura de tres nuevos prófugos vinculados al crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Quiénes son los nuevos buscados por el triple crimen de Varela

Se trata de Luis Alan Valverde Rodríguez, Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire, según pudo reconstruir Infosur a partir de la información judicial de fuentes de extrema confianza. Los tres están acusados de integrar, en distinto grado, el clan Valverde: la familia peruana señalada como responsable del negocio de cocaína que estaría detrás del triple crimen.

Todos son parientes de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como «Pequeño J», hoy detenido en el penal de Marcos Paz.

El hombre detrás del apodo «Papá»

De los tres nuevos nombres, uno concentra la atención de la investigación: Luis Alan Valverde Rodríguez. Distintos testimonios del expediente venían mencionando a un jefe al que solo identificaban como «Papá». Para el Juzgado, ese jerarca máximo de la organización a nivel local es él.

Según el pedido del juez federal Jorge Rodríguez, con la investigación a cargo del secretario Ignacio Calvi, los tres nuevos sospechosos se ocupaban de tareas logísticas del clan: compra de estupefacientes, cobros y provisión de herramientas para la operación.

Valverde Rodríguez, de situación migratoria irregular en el país, habría tenido un rol de conducción dentro de la banda. Celeste Magalí González Guerrero —detenida en la causa y una de las principales arrepentidas del expediente— señaló, además, a Taya Humpire como el custodio personal de «Papá».

El primo que estuvo en la zona del crimen

El otro nombre que aparece con peso propio es el de Kevin Valverde Urtecho, alias «Rulos», primo directo de «Pequeño J». El rastreo de su celular lo ubicó en la zona del triple crimen horas antes de que ocurriera.

Según estableció el Juzgado, el 19 de septiembre de 2025, desde aproximadamente las 18:10, el teléfono asociado a «Rulos» registró un desplazamiento hacia el sur del Conurbano —con antenas en Gerli, Lanús y Claypole— hasta llegar a Florencio Varela a las 19:53. Permaneció allí poco menos de veinte minutos y volvió hacia la Capital.

González Guerrero también lo mencionó en su testimonio: lo señaló como uno de los encargados de trasladar los estupefacientes desde el departamento del Bajo Flores usado por la familia Valverde hasta Florencio Varela, donde se comercializaban.

Recompensa y alertas internacionales

El juez Rodríguez pidió además que el Ministerio de Seguridad de la Nación fije una recompensa para quien aporte datos que permitan dar con los prófugos, y que Interpol active las alertas rojas correspondientes. El pedido incluye también a otros dos jerarcas de la banda del Bajo Flores, Alex Ydone y David Gustavo Morales Huamani, cuya búsqueda ya era de público conocimiento.